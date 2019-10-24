14 типов покупателей, с которыми каждый из нас хоть раз встречался в супермаркетах

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Первый в мире супермаркет был открыт в Нью-Йорке в 1930 году — основатель и владелец Майкл Каллен расположил его в бывшем гараже и назвал King Kullen. За почти 90 лет, прошедших с того момента, магазины самообслуживания появились во всех точках планеты, и каждый год люди оставляют в них триллионы долларов. Но, несмотря на то что все мы разные, в каждом супермаркете можно встретить классические типажи покупателей: например тех, кто в поиске самых свежих сосисок пытается достать до дальней полки, или тех, кто не может выбрать из двух практически одинаковых продуктов.