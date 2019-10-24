14 типов покупателей, с которыми каждый из нас хоть раз встречался в супермаркетах
Первый в мире супермаркет был открыт в Нью-Йорке в 1930 году — основатель и владелец Майкл Каллен расположил его в бывшем гараже и назвал King Kullen. За почти 90 лет, прошедших с того момента, магазины самообслуживания появились во всех точках планеты, и каждый год люди оставляют в них триллионы долларов. Но, несмотря на то что все мы разные, в каждом супермаркете можно встретить классические типажи покупателей: например тех, кто в поиске самых свежих сосисок пытается достать до дальней полки, или тех, кто не может выбрать из двух практически одинаковых продуктов.
AdMe.ru нарисовал людей, с которыми каждый из нас непременно сталкивался во время шопинга.
Подозрительный тип
Памятник
Освободитель или заклинатель Галь
Стендапер
Акционер
Сторонница ЗОЖ
«Цыганский табор»
Самые умные
Оккупанты
Гопники обыкновенные
Беспомощный
Жертва информации
Шерлок Холмс
Марафонец
А вы узнали себя в ком-то из персонажей? Или, возможно, у вас есть своя классификация покупателей в супермаркетах?
Иллюстратор Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru