14 ситуаций, которых не избежать тем, кто твердо решил навести порядок дома

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Лучшая вешалка для одежды — это стул. Чистить сток в ванне без гримасы отвращения — особый талант. А поднять настроение можно, просто заменив старую губку для посуды на новую. Что еще мы знаем о такой скучной вещи, как работа по дому? AdMe.ru после весенней уборки, проведенной в главном офисе, решил, что на эту тему сказано, а тем более нарисовано слишком мало. Спешим это исправить.

1. Первый признак того, что пора прибраться: где-то орет кот, а вы не можете его найти

2. Пропылесосить во всем доме: задача одна, а подход разный

3. Если не хотите перекладывать вещи со стула в шкаф, есть отличное решение

4. Почему собственные волосы так противно вытягивать из слива? Ученые молчат

5. Наверное, каждый хоть раз на 107-й минуте раздумий, с чего бы начать мытье посуды, наливал себе чашечку кофе

6. Самые приятные звуки в мире не сравнятся с плеском воды в раковине, когда посуду моет кто-то вместо тебя

7. Все так неоднозначно...

8. Домохозяйки знают толк в удовольствиях. Ничто не сравнится с новой губкой для посуды

9. Уборка позволяет увидеть мир в новых красках

10. Основные стадии мытья посуды, которые еще никто не миновал

11. А какой подарок из прошлого нашли вы?

12. И не говорите, что вы так не делали

13. Коты в доме — это не только уют, но и великолепный пылесборник с осуждающим взглядом

14. Вечная история