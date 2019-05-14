14 ситуаций, которых не избежать тем, кто твердо решил навести порядок дома
Лучшая вешалка для одежды — это стул. Чистить сток в ванне без гримасы отвращения — особый талант. А поднять настроение можно, просто заменив старую губку для посуды на новую. Что еще мы знаем о такой скучной вещи, как работа по дому?
AdMe.ru после весенней уборки, проведенной в главном офисе, решил, что на эту тему сказано, а тем более нарисовано слишком мало. Спешим это исправить.
1. Первый признак того, что пора прибраться: где-то орет кот, а вы не можете его найти
2. Пропылесосить во всем доме: задача одна, а подход разный
3. Если не хотите перекладывать вещи со стула в шкаф, есть отличное решение
4. Почему собственные волосы так противно вытягивать из слива? Ученые молчат
5. Наверное, каждый хоть раз на 107-й минуте раздумий, с чего бы начать мытье посуды, наливал себе чашечку кофе
6. Самые приятные звуки в мире не сравнятся с плеском воды в раковине, когда посуду моет кто-то вместо тебя
7. Все так неоднозначно...
8. Домохозяйки знают толк в удовольствиях. Ничто не сравнится с новой губкой для посуды
9. Уборка позволяет увидеть мир в новых красках
10. Основные стадии мытья посуды, которые еще никто не миновал
11. А какой подарок из прошлого нашли вы?
12. И не говорите, что вы так не делали
13. Коты в доме — это не только уют, но и великолепный пылесборник с осуждающим взглядом
14. Вечная история
Иллюстратор Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru