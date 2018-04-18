14 комиксов из жизни весьма боевой девушки

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Многие девушки стесняются быть самими собой. И это неудивительно: ну что о тебе подумают люди, если узнают, что ты ведешь себя совсем не так, как полагается настоящим феям, — не боишься пауков, ходишь в растянутых трениках и не стесняешься быть неуклюжей? Иллюстратор из Люксембурга Valérie Minelli рисует комиксы из жизни девчонок, которые никогда не окажутся на страницах глянцевых журналов и не будут мелькать в светской хронике. Это самые обычные девушки, которые живут в реальной, а не гламурной жизни.