14 комиксов из жизни весьма боевой девушки

Многие девушки стесняются быть самими собой. И это неудивительно: ну что о тебе подумают люди, если узнают, что ты ведешь себя совсем не так, как полагается настоящим феям, — не боишься пауков, ходишь в растянутых трениках и не стесняешься быть неуклюжей? Иллюстратор из Люксембурга Valérie Minelli рисует комиксы из жизни девчонок, которые никогда не окажутся на страницах глянцевых журналов и не будут мелькать в светской хронике. Это самые обычные девушки, которые живут в реальной, а не гламурной жизни.

AdMe.ru собрал лучшие иллюстрации Valérie. И знаете что, спорим, во многих вы узнаете себя?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Фото на превью Mrs.Frollein/Facebook

8 На склад!
4 Комментарии
  • 18 апреля 2018
  • 4
  • 11391

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!