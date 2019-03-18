14 комиксов, которые доказывают, что девичьи проблемы серьезнее, чем нам кажется
В современном мире девушку ждет масса развлечений: подобрать идеальные туфли, добиться результатов в спортзале, опробовать всю косметику, которая найдется на полках магазинов, и в конце концов запечатлеть все это великолепие на селфи. Мы знаем о девичьей жизни больше, чем вы думаете.
AdMe.ru внимательно понаблюдал за жизнью прекрасной половины человечества и подготовил для вас 12 комиксов о том, как трудно быть девочкой. Тех, кто дочитает до конца, ждет бонус.
Почувствовать невероятные ощущения от новых туфель
Сходить в спортзал первый раз за год
Испытать на себе чудеса макияжа
Вычислить главных врагов правильного питания
Преодолеть трудности
Почувствовать, что становитесь выносливее, стройнее и сильнее
Убедиться, что производители одежды не в курсе, что существуют бюстгальтеры
Скорректировать режим питания
Сделать селфи своего отражения в зеркале для инстаграма
Уложить волосы и пропустить пару прядей
Надевать колготки под брюки и каждый раз надеяться, что они не сползут
Попробовать избавиться от лишних волос без слез
Свежим маникюром обязательно проверить на прочность все твердые поверхности
Обещанный бонус: этот неловкий момент
Девушки, а с какими трудностями сталкиваетесь вы?
Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru