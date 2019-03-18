14 комиксов, которые доказывают, что девичьи проблемы серьезнее, чем нам кажется

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В современном мире девушку ждет масса развлечений: подобрать идеальные туфли, добиться результатов в спортзале, опробовать всю косметику, которая найдется на полках магазинов, и в конце концов запечатлеть все это великолепие на селфи. Мы знаем о девичьей жизни больше, чем вы думаете.

AdMe.ru внимательно понаблюдал за жизнью прекрасной половины человечества и подготовил для вас 12 комиксов о том, как трудно быть девочкой. Тех, кто дочитает до конца, ждет бонус.

Почувствовать невероятные ощущения от новых туфель

Сходить в спортзал первый раз за год

Испытать на себе чудеса макияжа

Вычислить главных врагов правильного питания

Преодолеть трудности

Почувствовать, что становитесь выносливее, стройнее и сильнее

Убедиться, что производители одежды не в курсе, что существуют бюстгальтеры

Скорректировать режим питания

Сделать селфи своего отражения в зеркале для инстаграма

Уложить волосы и пропустить пару прядей

Надевать колготки под брюки и каждый раз надеяться, что они не сползут

Попробовать избавиться от лишних волос без слез

Свежим маникюром обязательно проверить на прочность все твердые поверхности

Обещанный бонус: этот неловкий момент

Девушки, а с какими трудностями сталкиваетесь вы?