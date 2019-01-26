13 жизненных графиков и диаграмм, после которых вам не нужен будет психолог

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Миллионы людей хотят разобраться в своей жизни и научиться быть счастливыми. Но счастье — понятие относительное, а жизнь в итоге складывается из повседневных ситуаций. Сегодня мы готовы пролить свет на тайны сознания человека. Изучайте психологию и помните: это касается каждого.

AdMe.ru для наглядности изобразил самые важные аспекты этой науки в графиках и диаграммах. Смеяться разрешается. В конце бонусом вас ждет карта прокрастинации — ее стоит всегда держать при себе, чтобы не попасть в ловушку.

1. В каждом из нас живет три личности

2. Закон жизни

3. Как найти свое призвание

4. Как понять, что вы стареете

5. Мир меняется с космической скоростью. Просто примите этот факт

6. Удовольствие от жизни — важная составляющая счастья

7. Шансы, что вы не пойдете развлекаться и останетесь дома

8. Как правильно расслабляться

9. Управление временем

10. Что обычно делают люди после мотивационных курсов

11. Как добиться успеха в жизни

12. Ответственность за вашу жизнь — только на вас

13. Счастье — в мелочах

Бонус: карта прокрастинации. В какие зоны вы попадали?