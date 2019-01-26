13 жизненных графиков и диаграмм, после которых вам не нужен будет психолог
Миллионы людей хотят разобраться в своей жизни и научиться быть счастливыми. Но счастье — понятие относительное, а жизнь в итоге складывается из повседневных ситуаций. Сегодня мы готовы пролить свет на тайны сознания человека. Изучайте психологию и помните: это касается каждого.
AdMe.ru для наглядности изобразил самые важные аспекты этой науки в графиках и диаграммах. Смеяться разрешается. В конце бонусом вас ждет карта прокрастинации — ее стоит всегда держать при себе, чтобы не попасть в ловушку.
1. В каждом из нас живет три личности
2. Закон жизни
3. Как найти свое призвание
4. Как понять, что вы стареете
5. Мир меняется с космической скоростью. Просто примите этот факт
6. Удовольствие от жизни — важная составляющая счастья
7. Шансы, что вы не пойдете развлекаться и останетесь дома
8. Как правильно расслабляться
9. Управление временем
10. Что обычно делают люди после мотивационных курсов
11. Как добиться успеха в жизни
12. Ответственность за вашу жизнь — только на вас
13. Счастье — в мелочах
Бонус: карта прокрастинации. В какие зоны вы попадали?
Иллюстратор Ekaterina Gandrabura специально для AdMe.ru