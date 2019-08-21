13 типов попутчиков, которых можно встретить в любой поездке

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Согласно статистике Всемирной туристской организации ООН, в 2018 году количество путешественников во всем мире превысило 1,4 млрд человек. Опытные туристы знают, что несмотря на то, что каждый из нас уникален и неповторим, в любой поездке обязательно встречаются «классические» типажи любителей дальних и не очень странствий, будь то люди, которые носят с собой все свое имущество, или те, кто везде чувствует себя как дома.

AdMe.ru нарисовал самые популярные типажи, о соседстве с которыми обязательно вспомнят те, кто хотя бы раз путешествовал любым видом транспорта. А в конце вас ждет бонус, который, возможно, напомнит вам самих себя.

Халявщик

Характерные признаки: всегда имеет наготове большую сумку и постоянно озирается по сторонам. Где обитает: в самолете. Как выжить рядом: успеть первым схватить еду.

Братан

Характерные признаки: рассказывает историю всей своей жизни сразу после «Привет, я Макс, еду сам не знаю куда, как дела, чувак?» Где обитает: в любом транспорте. Как выжить рядом: кивать головой или притвориться спящим.

Бигфут

Характерные признаки: сумка на соседнем сиденье, длинные ноги, которым позавидовала бы любая модель. Где обитает: в любом виде транспорта. Как выжить рядом: дождаться, пока уснет, и связать между собой шнурки на его обуви.

Рапунцель

Характерные признаки: делает тысячу селфи в секунду. Где обитает: в любом виде транспорта. Как выжить рядом: сделать замечание. Если не поможет, закинуть ноги на спинку ее кресла.

Спринтер

Характерные признаки: интеллигентен и воспитан, обращается на «вы» даже в бытовом разговоре. Где обитает: в любом виде транспорта. Как выжить рядом: спокойствие, только спокойствие.

Заботливая мать семейства

Характерные признаки: пахнет копченой колбасой и жареной курицей. Где обитает: в поезде и автобусе. Как выжить рядом: выглядеть максимально несъедобно.

Реальные пацаны / Дембеля

Характерные признаки: гитара, водка, тельняшка и стрижка «под ноль». Где обитают: в поездах. Как выжить рядом: притвориться, что вы одной крови.

Командировочный

Характерные признаки: большая коллекция баек из собственной жизни, чемодан и рваные носки. Где обитает: в поездах. Как выжить рядом: смириться.

Гастротуристы

Характерные признаки: женщины одеты в стиле «надела все лучшее сразу», мужчины — как будто вышли вынести мусор. Где обитают: в автобусах. Как выжить рядом: присоединиться.

«Мне только посмотреть»

Характерные признаки: не в меру любопытен, бесцеремонен. Где обитает: в автобусе и самолете. Как выжить рядом: поменяться с ним местами или терпеть.

Северяне vs. Южане

Характерные признаки: недовольное выражение лица, опционально — веер или синий нос. Где обитают: в любом транспорте, где есть окно или кондиционер. Как выжить рядом: возить с собой кляп, чтобы заткнуть все щели или кому-то рот.

Бизнесмен

Характерные признаки: серьезное лицо и кнопочные телефоны. Где обитает: в любом транспорте. Как выжить рядом: возить с собой беруши или слушать запись концерта AC/DC.

Стив Ирвин или Беар Гриллс

Характерные признаки: загар в любое время года. Где обитает: в любом транспорте, куда пускают с большим рюкзаком. Как выжить рядом: в любой экстренной ситуации держитесь поближе к нему.

Бонус: путешественники-дебютанты

А вам попадались подобные типажи? Или, возможно, у вас есть собственная классификация попутчиков?