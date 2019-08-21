13 типов попутчиков, которых можно встретить в любой поездке
Согласно статистике Всемирной туристской организации ООН, в 2018 году количество путешественников во всем мире превысило 1,4 млрд человек. Опытные туристы знают, что несмотря на то, что каждый из нас уникален и неповторим, в любой поездке обязательно встречаются «классические» типажи любителей дальних и не очень странствий, будь то люди, которые носят с собой все свое имущество, или те, кто везде чувствует себя как дома.
AdMe.ru нарисовал самые популярные типажи, о соседстве с которыми обязательно вспомнят те, кто хотя бы раз путешествовал любым видом транспорта. А в конце вас ждет бонус, который, возможно, напомнит вам самих себя.
Халявщик
Характерные признаки: всегда имеет наготове большую сумку и постоянно озирается по сторонам.
Где обитает: в самолете.
Как выжить рядом: успеть первым схватить еду.
Братан
Характерные признаки: рассказывает историю всей своей жизни сразу после «Привет, я Макс, еду сам не знаю куда, как дела, чувак?»
Где обитает: в любом транспорте.
Как выжить рядом: кивать головой или притвориться спящим.
Бигфут
Характерные признаки: сумка на соседнем сиденье, длинные ноги, которым позавидовала бы любая модель.
Где обитает: в любом виде транспорта.
Как выжить рядом: дождаться, пока уснет, и связать между собой шнурки на его обуви.
Рапунцель
Характерные признаки: делает тысячу селфи в секунду.
Где обитает: в любом виде транспорта.
Как выжить рядом: сделать замечание. Если не поможет, закинуть ноги на спинку ее кресла.
Спринтер
Характерные признаки: интеллигентен и воспитан, обращается на «вы» даже в бытовом разговоре.
Где обитает: в любом виде транспорта.
Как выжить рядом: спокойствие, только спокойствие.
Заботливая мать семейства
Характерные признаки: пахнет копченой колбасой и жареной курицей.
Где обитает: в поезде и автобусе.
Как выжить рядом: выглядеть максимально несъедобно.
Реальные пацаны / Дембеля
Характерные признаки: гитара, водка, тельняшка и стрижка «под ноль».
Где обитают: в поездах.
Как выжить рядом: притвориться, что вы одной крови.
Командировочный
Характерные признаки: большая коллекция баек из собственной жизни, чемодан и рваные носки.
Где обитает: в поездах.
Как выжить рядом: смириться.
Гастротуристы
Характерные признаки: женщины одеты в стиле «надела все лучшее сразу», мужчины — как будто вышли вынести мусор.
Где обитают: в автобусах.
Как выжить рядом: присоединиться.
«Мне только посмотреть»
Характерные признаки: не в меру любопытен, бесцеремонен.
Где обитает: в автобусе и самолете.
Как выжить рядом: поменяться с ним местами или терпеть.
Северяне vs. Южане
Характерные признаки: недовольное выражение лица, опционально — веер или синий нос.
Где обитают: в любом транспорте, где есть окно или кондиционер.
Как выжить рядом: возить с собой кляп, чтобы заткнуть все щели или кому-то рот.
Бизнесмен
Характерные признаки: серьезное лицо и кнопочные телефоны.
Где обитает: в любом транспорте.
Как выжить рядом: возить с собой беруши или слушать запись концерта AC/DC.
Стив Ирвин или Беар Гриллс
Характерные признаки: загар в любое время года.
Где обитает: в любом транспорте, куда пускают с большим рюкзаком.
Как выжить рядом: в любой экстренной ситуации держитесь поближе к нему.
Бонус: путешественники-дебютанты
А вам попадались подобные типажи? Или, возможно, у вас есть собственная классификация попутчиков?
Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru