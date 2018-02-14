13 комиксов о людях, которые воспринимают День влюбленных слишком серьезно

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День влюбленных — универсальный праздник: можно отмечать, что ты свободен и не надо придумывать, какую ерунду дарить второй половинке на этот раз. Или возрадоваться тому, что у тебя есть человек, с которым ты ешь по вечерам и смотришь сериалы.

Мы в AdMe.ru придумали для вас комиксы о том, что любовь — в воздухе, особенно любовь к себе.

Влюбленные видят этот день по-разному.

А вот одиночки придерживаются классики.

Но есть и те, кто разрывает все шаблоны.

А есть те, кто тоже так хотел бы, но мысли возращаются к одному.

Другим не нужен особенный день, чтобы показать свою любовь: они делают это круглый год.

А кто-то наконец получает свою самую важную валентинку.

В этот день мы хотим сделать как лучше, но получается как всегда.

При этом подарки для девушек чаще всего оправдывают их ожидания.

А вот парням везет меньше.

Иногда не везет по-крупному.

Ожидания продавцов букетов оправдываются всегда. А те, кто придумал аренду цветов для фото в Instagram, вообще в шоколаде.

Но чем старше мы становимся, тем меньшее значение приобретает для нас этот праздник.

Потому что любовь — это чувство, когда тебе комфортно, а лучший подарок — это любимый человек на одном с тобой диване.

День влюбленных — это праздник? Или обычный день? Поделитесь вашим мнением в комментариях!