13 комиксов о детях и их родителях, которые с юмором относятся к творящемуся хаосу

Марина Быстрова и ее муж Филипп — родители двух озорных мальчишек, которые вдохновляют свою маму рисовать жизненные комиксы. В них вся суть родительства, а шутки и ситуации будут знакомы всем, у кого есть дети.

Мы в AdMe.ru обожаем все, что приправлено юмором, поэтому уверены, что эти зарисовки поднимут настроение и напомнят, как похожи заботы у каждого из нас.

«Помните: все, что вы сказали ребенку, может быть использовано против вас»

«Вроде как я сама должна давно быть продуманом, на пятом-то году декрета. Но кое-где до сих пор вся моя надежда держится на скотче»

«Если вы не поймете этот комикс, возможно, ваш ребенок еще слишком мал. Погодите немного»

«Лично я использую все возможности, чтобы малыш топал в нужном мне направлении. Процент успеха моих усилий — примерно 7 %»

«Продолжаю зарисовывать шуточки моего мужа Филиппа. Вообще, именно благодаря его чувству юмора мы еще как-то держимся при всех наших заботах и стрессах»

«Мне стыдно всякий раз, когда я не могу вспомнить имя человека, с которым знакомилась раньше»

«Когда захотела, чтобы тебя носили на руках, но что-то пошло не так»

«Кажется, я трачу на поиск сосок полжизни»

«Если вашим близким так важно, чтобы вы ценили и благословляли ваш декрет, пусть периодически освобождают вас от него хотя бы на несколько часов»

«Я не в обиде, что соседи меня порой не узнают»

«Мой муж Филипп утрачивает в декрете уже второй свой телефон, и я от души ему сочувствую, параллельно не уставая повторять, чтобы он не бросал его где попало»

«Обожаю подслушивать диалоги моего мужа и старшего сына»

«Удивительное очарование детского союза»