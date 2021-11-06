13 комиксов о детях и их родителях, которые с юмором относятся к творящемуся хаосу
Марина Быстрова и ее муж Филипп — родители двух озорных мальчишек, которые вдохновляют свою маму рисовать жизненные комиксы. В них вся суть родительства, а шутки и ситуации будут знакомы всем, у кого есть дети.
Мы в AdMe.ru обожаем все, что приправлено юмором, поэтому уверены, что эти зарисовки поднимут настроение и напомнят, как похожи заботы у каждого из нас.
«Помните: все, что вы сказали ребенку, может быть использовано против вас»
«Вроде как я сама должна давно быть продуманом, на пятом-то году декрета. Но кое-где до сих пор вся моя надежда держится на скотче»
«Если вы не поймете этот комикс, возможно, ваш ребенок еще слишком мал. Погодите немного»
«Лично я использую все возможности, чтобы малыш топал в нужном мне направлении. Процент успеха моих усилий — примерно 7 %»
«Продолжаю зарисовывать шуточки моего мужа Филиппа. Вообще, именно благодаря его чувству юмора мы еще как-то держимся при всех наших заботах и стрессах»
«Мне стыдно всякий раз, когда я не могу вспомнить имя человека, с которым знакомилась раньше»
«Когда захотела, чтобы тебя носили на руках, но что-то пошло не так»
«Кажется, я трачу на поиск сосок полжизни»
«Если вашим близким так важно, чтобы вы ценили и благословляли ваш декрет, пусть периодически освобождают вас от него хотя бы на несколько часов»
«Я не в обиде, что соседи меня порой не узнают»
«Мой муж Филипп утрачивает в декрете уже второй свой телефон, и я от души ему сочувствую, параллельно не уставая повторять, чтобы он не бросал его где попало»
«Обожаю подслушивать диалоги моего мужа и старшего сына»
«Удивительное очарование детского союза»
А у вас есть дети? Поделитесь родительской мудростью вашей семьи.
Фото на превью kotokosanna / Instagram
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