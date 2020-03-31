12 скульптур и памятников, созданных очень остроумными людьми

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Скульптура — древнейший вид искусства. Люди начали высекать из камня еще до того, как стали рисовать и даже строить дома. Направление мысли художников менялось с каждой эпохой, и сегодня мы можем видеть самые разнообразные формы выражения: от известных образов до причудливых инсталляций.

Мы в AdMe.ru вновь постарались собрать скульптуры и памятники, которые удивляют даже на фотографиях. А в конце статьи вас ждет бонус, который на ночь лучше не смотреть.

Памятник Рене де Шалону, Бар-ле-Дюк

Рене де Шалон — принц Оранский, правитель Голландии и Зеландии, погиб в 25-летнем возрасте во время войны в 1544 году. По легенде, принц завещал изобразить его тело таким, каким оно станет через 3 года после смерти. Ровно через 3 года его супруга установила памятник над останками мужа. Автор надгробия — скульптор Лижье Ришье. По задумке художника, принц держал в руке свое сердце, которое лежало в маленьком красном ларце. В 1790 году ларец украли, и эту деталь сначала заменили на песочные часы, а затем — на гипсовое изваяние сердца.

Cyclisk, Санта-Роза

Скульптура весит почти 4,5 т, а ее высота — около 20 м. Для сооружения обелиска потребовалось 340 старых велосипедов, которые предоставили различные общества велосипедистов: старые части двухколесных не отправились на свалку, а были увековечены в такой необычной скульптуре. Средства на строительство обелиска из велосипедов выделила корпорация Nissan. В городе Санта-Роза действует необычный налог — «1 % на искусство»: коммерческие проекты, создаваемые в городе, должны направить деньги на строительство культурных объектов.

Памятник плавленому сырку «Дружба», Москва

Памятник был создан к 40-летию производства плавленых сырков «Дружба». На скульптуре изображены непримиримые враги — Ворона и Лисица, персонажи басни Крылова. Герои мило обнимаются и держат в руках плавленый сырок. Он сделан из бронзы и весит почти 200 кг.

«Слеза скорби», Бейонн

Памятник, создателем которого является Зураб Церетели, посвящен жертвам терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Сам монумент напоминает форму башен-близнецов. Внутри — рваная рана с застывшей слезой. Памятник вызвал много споров и долго не мог найти место, пока в итоге не был установлен городе Бейонн, Нью Джерси, на берегу Гудзона.

«Лифт из мебели — окончательный переезд», Нант

В рамках фестиваля искусств Le Voyage à Nantes аргентинский художник Леонардо Эрлих создал удивительную инсталляцию: комната как будто вырвана из дома и парит в воздухе на высоте 9 м. К окну приставлена лестница, по которой поднимается мебель. Мысль художника: даже самая невероятная ситуация возможна — и из нее всегда есть выход.

Памятник Человеку-невидимке, Екатеринбург

Первый в мире памятник Человеку-невидимке. Как говорят авторы проекта, ступни которых застыли на плите, памятник не столько о герое новеллы, сколько о проблеме одиночества в современном мире. Да и плита, по сути, повторяет судьбу Человека-невидимки: летом памятник не видно из-за травы, а зимой — из-за снега.

«Дом на молнии», Милан

Создатель инсталляции — Алекс Чиннек, британский скульптор, который прославился своей способностью искажать реальность. «С помощью молнии мы открыли ткань, казалось бы, исторического миланского здания, чтобы игриво переосмыслить то, что скрывается за его фасадом», — говорит автор произведения.

Памятник любви и верности, Калининградская область

Этот памятник точно входит в список самых необычных скульптур, посвященных любви. «Милые кости» символизируют вечную любовь, которая живет даже после смерти.

«Девочка с зонтиком», Минск

Эта скульптура в виде хрупкой девочки установлена в память о жертвах трагедии на станции метро «Немига». Во время городского праздника начался сильный дождь, люди стали укрываться в подземном переходе. Из-за давки погибло 53 человека. Изначально у художника Владимира Жбанова был совсем другой замысел, но ужасная трагедия изменила планы. В итоге получилась босоногая девочка в мокром платье под порванным от града зонтом в руках.

«Подвешенный», Маунтинвилль

Автор скульптуры — израильтянин Менаше Кадишман. Уже 40 лет туристы пытаются разгадать, как художнику удалось расположить стальные блоки таким образом. Даже при ближайшем рассмотрении не получается найти поддерживающие конструкции.

«Корова в скафандре», Стокгольм

К очередным выборам власти решили украсить город не ленточками и цветами, а всевозможными коровами. Космическая путешественница так полюбилась горожанам и туристам, что ее решили оставить и после окончания кампании. По одной из версий, такая скульптура — проявление специфического шведского юмора. По другой — корова является символом экологии в Швеции, а скульптура призывает задуматься о состоянии окружающей среды.

Памятник Чарльзу Ла Тробу, Мельбурн

Чарльз Ла Троб в ХIХ веке был вице-губернатором штата Виктория. Историки оценивали его деятельность неоднозначно, но все признавали, что это был удивительный человек. Скульптор хотел, чтобы, глядя на этот памятник, люди думали: «Это был гениальный человек! Такой же, как и монумент!» Нам кажется, у него получилось.

Бонус: деревня, в которой можно встретить буддийские статуи, Япония

Японский фотограф во время одного из путешествий нашел удивительный парк, в котором по всей территории расставлены скульптуры людей и буддийских божеств. Муцуо Фурукаве, основатель парка, хотел превратить это место в туристическую точку, но парк оказался заброшен, а скульптуры без должного ухода стали по-настоящему пугающими.

Какие удивительные скульптуры или памятники встречали вы? И какие вам хотелось бы увидеть вживую?