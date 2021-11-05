12 картин, которые вдохновили художников по костюмам знаменитых фильмов

Костюмы — один из важнейших элементов кино. Одежда, которую носят персонажи, может задать тон всей картине, поэтому работа художника по костюмам является одной из ключевых. Выбор цвета, силуэта, стилистики неслучаен: дело не только в визуальной эстетике, основная задача — помочь зрителям погрузиться в обстановку фильма, понять характер героя, рассказать его историю всеми выразительными средствами.

Мы в AdMe.ru порой бываем настолько впечатлены работой художников по костюмам, что нам хочется узнать как можно больше о том, в чем они черпали вдохновение. И часто оказывается, что за самыми запоминающимися образами скрываются знаменитые живописные полотна.

Платье со скандального портрета

Красное платье с бретелями из драгоценных камней, в котором Ирэн появляется на балу, где произойдет одна из наиболее драматичных сцен «Саги о Форсайтах», называют самым красивым нарядом в сериале. Оно является почти точной копией платья с картины Джона Сарджента «Портрет мадам Икс». Полотно в свое время вызвало настоящий скандал, публика сочла одежду модели настолько вызывающей, что художнику пришлось даже перерисовывать ее — «поднять» сползшую с роскошных обнаженных плеч дамы бретельку на законное место. Эта же картина ранее послужила вдохновением и для создания другого наряда — культового платья Джулии Робертс из фильма «Красотка». Выбирая цвет, художник по костюмам также предпочла черному красный.

Наряды для ведьмы

Леди Мэри Ван Тассел из фильма «Сонная лощина», ведьма, пробудившая во имя мести Всадника без головы, щеголяет в платьях, которые любому искусствоведу дадут понять, кто тут самый главный злодей. Ее наряды очень похожи на платье с полотна Эдварда Бёрн-Джонса «Сидония фон Борк». Дама, изображенная на картине, известна как Сидония-чародейка. В XVII веке ее сочли колдуньей и обвинили во множестве нехороших дел. Художник подчеркнул ее темную натуру, облачив в платье, узор которого похож на огромный клубок змей.

Одеяние невинной девы

Платье Лауры Риши из фильма «Парфюмер» напоминает одежду девушки с картины «Моя сладкая роза» Джона Уотерхауса. Полотно было написано под вилянием поэмы Теннисона «Мод», в которой описывается трагическая любовь молодого человека к дочери богача — прекрасной и невинной деве. Лаура в глазах Гренуя — такой же идеал целомудрия и чистоты, и ее запах — недостающая нота для его безупречного аромата.

Историческая достоверность превыше всего

Наряды Хелен Миррен в мини-сериале «Екатерина Великая» созданы с максимальной исторической достоверностью. Художник по костюмам Майя Мешеде тщательно изучила множество полотен, запечатлевших облик императрицы. Пусть голубое платье актрисы не скопировано в точности, но нет сомнений, что Майя обратила внимание на коронационный портрет императрицы кисти Федора Рокотова, на тщательно выписанные кружева, парчу, золотое и серебряное шитье.

Парижский шик для петербургской дамы

Художник по костюмам киноленты «Анна Каренина» провела часы, изучая стиль того времени. Особенное внимание она уделила полотнам Ренуара. Так, эффектный ансамбль цвета индиго, который носит Кира Найтли, можно узнать, приглядевшись к картине «Парижанка». Известно, что действие в романе Толстого происходит в период, совпадающий с написанием романа, автор описывает современное ему общество, то есть история начинается не ранее 1873 года. Полотно же впервые увидело свет на выставке импрессионистов 1874 года.

Что носят маркизы

Законодательницей моды в период популярности стиля рококо была всесильная фаворитка Людовика XV маркиза де Помпадур. Чтобы долгие годы оставаться дамой сердца ветреного короля, мало одной красоты — не обойтись без многочисленных интриг. Маркиза де Мертей из фильма «Опасные связи» — не просто «столичная штучка», это светская львица, женщина весьма незаурядная. Не об этом ли зрителям должно намекнуть ее платье, так похожее на наряд с портрета Буше?

Воплощенное величие

Коронационный портрет Елизаветы I — копия с утраченного оригинала. Исследования историка по костюмам Джанет Арнольд подтверждают аутентичность королевского наряда с него тому, что описывается в хрониках. Картина была создана, чтобы еще раз донести до всех: на троне настоящая монархиня, властная и праведная. Художник по костюмам исторической драмы «Елизавета» Александра Бирн облачила героиню Кейт Бланшетт в почти точную копию величественных одежд, а актриса сумела воспроизвести фирменный взгляд исподлобья, добившись невероятного сходства.

Платье «Разбитое сердце»

Художник по костюмам ленты «Багровый пик» назвала платье, в котором Эдит переживает разрыв с любимым и потерю отца, «Разбитое сердце». Воздушный наряд, который мы видим в фильме, должен символизировать хрупкость героини. На картине Густава Климта «Портрет Сони Книпс» мы узнаем знакомый силуэт.

Наследие предков в костюмах потомков

Род Атрейдесов — старинный, с богатым наследием. Подчеркнуть это было одной из задач художника по костюмам фильма «Дюна», снятого по культовой книге. Так, в первой части картины наряды представителей этого дома, например леди Джессики, отчасти вдохновлены полотнами Тициана. Художник творил в эпоху Возрождения, среди его работ есть портреты представителей венецианской знати, а также супруги императора Священной Римской империи — Изабеллы.

Дебютное платье маленькой хористки

В сцене из фильма «Призрак оперы», когда юная хористка исполняет арию «Think of me», не только ее платье, но и прическа, и украшения повторяют бальный наряд императрицы Сисси с портрета кисти Франца Винтерхальтера — легендарной красавицы, с первого взгляда покорившей сердце императора.

Чопорный наряд мужней жены

Действие мелодрамы «Тюльпанная лихорадка» разворачивается в Амстердаме XVII века. Это период расцвета голландской живописи. Художник по костюмам черпал вдохновение в целом ряде картин мастеров того времени. Так, наряд главной героини — почти точная копия с полотна Корнелиса ван дер Ворта. Софию содержит муж, он диктует ей, как одеваться, и она вынуждена носить чопорные одежды супруги богатого коммерсанта.

Платье для олицетворения эпохи

Персонаж Тильды Суинтон из картины «Отель „Гранд Будапешт“» — живое воплощение золотой роскоши эпохи модерна. Эксцентричная коллекционерша элегантна и артистична, она собирает полотна Климта, и, чтобы подчеркнуть это, художник одел мадам Д. в бархатное платье с принтом по мотивам фриза Стокле.