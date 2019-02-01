11 незабываемых утренних моментов, в которых узнает себя каждый родитель

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Утро начинается не с кофе. Оно может начаться с новости о том, что закончилась единственная каша, которую соглашаются есть дети. Со звонка педагога, который возмущен тем, что ребенок пришел на занятия без юбки, да еще в колготках, надетых задом наперед. С радостной вести о том, что сегодня нужно принести в сад поделку, карнавальный костюм, змеиную кожу. Но с кофе? Нет. Такого не бывает.

Счастливые родители, работающие в редакции AdMe.ru, решили поделиться утренними зарисовками, в которых вы наверняка узнаете себя.

11. Когда единственная еда, которую дети хотят на завтрак, предательски закончилась

10. Стоит отвлечься на решение проблемы, как сразу образуется вторая, третья, десятая — и все в один миг

9. Если любимая одежда ребенка в стирке, то заставить его нормально одеться будет стоить пары седых волос

8. По утрам особенно тяжело выбрать, что смотреть прямо сейчас на единственном в доме экране

7. Угадайте, чья мама узнала об утреннике час назад

6. Но еще круче перед дверьми школы услышать такую новость

5. Когда дети собираются в сад, есть ощущение, что они не доверяют родителям и боятся оставить все свои ценные вещи дома

4. Все знают законы Мерфи. А есть еще детские законы подлости. Они известны только родителям

3. Не существует пап, которые хотя бы раз случайно не привели ребенка в сад без юбки или в домашних тапочках

2. Иногда по дороге в садик хочется, чтобы прохожие поняли, что ты — мама этих орущих детей, а не похититель

1. Мамы всегда опаздывают. Мир не знает, почему так происходит, но ученые близки к разгадке

А как начинается ваше утро, друзья?