11 комиксов, показывающих, как сильно отличается наше время от недавнего прошлого

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Время ускоряется. Если в средние века за 100 лет мир менялся довольно несущественно, то сейчас каждое десятилетие — это настоящая эпоха. Согласитесь, еще в 2009 году мы жили в иной реальности, где не было инстаграма и «Игры престолов», а сейчас нам кажется, что эти две штуки существуют уже целую вечность.

Мы в AdMe.ru решили наглядно показать, как сильно отличается время, в котором мы живем, от других эпох.

У нас изменилось представление о семье

Мы стали больше внимания уделять безопасности

Качество сериалов стало значительно лучше, но нетерпение, с которым мы ждем новые сезоны, осталось тем же

Диковинными домашними любимцами больше никого не удивишь

Мы стали зависимы от гаджетов

Настолько, что порой не замечаем друг друга

Но кое-что совсем не изменилось. Мы по-прежнему занимаемся самолюбованием

В сутках все так же 24 часа

Нас все так же легко привязать к одному месту

Логика котов не стала понятнее

А мы иногда не подозреваем, откуда у нас взялись некоторые привычки