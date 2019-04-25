11 комиксов, показывающих, как сильно отличается наше время от недавнего прошлого
Время ускоряется. Если в средние века за 100 лет мир менялся довольно несущественно, то сейчас каждое десятилетие — это настоящая эпоха. Согласитесь, еще в 2009 году мы жили в иной реальности, где не было инстаграма и «Игры престолов», а сейчас нам кажется, что эти две штуки существуют уже целую вечность.
Мы в AdMe.ru решили наглядно показать, как сильно отличается время, в котором мы живем, от других эпох.
У нас изменилось представление о семье
Мы стали больше внимания уделять безопасности
Качество сериалов стало значительно лучше, но нетерпение, с которым мы ждем новые сезоны, осталось тем же
Диковинными домашними любимцами больше никого не удивишь
Мы стали зависимы от гаджетов
Настолько, что порой не замечаем друг друга
Но кое-что совсем не изменилось. Мы по-прежнему занимаемся самолюбованием
В сутках все так же 24 часа
Нас все так же легко привязать к одному месту
Логика котов не стала понятнее
А мы иногда не подозреваем, откуда у нас взялись некоторые привычки
Alice Perkmini специально для AdMe.ru