11 комиксов о том, что делала каждая девушка, хотя никогда в этом не признается
У каждой девушки есть маленькие особенности и секреты. Кто-то верит в приметы, заливается слезами над мыльными операми или носит футболку своего парня. А кто-то делает такое, что даже стыдно признаться.
Женская часть редакции AdMe.ru решилась раскрыть все карты и рассказать о странных и необычных поступках. Готовы поспорить, в подобных ситуациях бывала каждая девушка.
1. Использовала бюстгальтер вместо сумочки
2. Симулировала удовольствие
3. Съедала крошки, упавшие в декольте
4. Определяла свежесть футболки по запаху
5. Сама отстригала себе челку, и получалось как в парикмахерской. Ну почти
6. Фантазировала о свадьбе, впервые увидев парня
7. Забывала вечером смыть косметику и жалела об этом утром
8. Увлекшись, вытирала одной влажной салфеткой все предметы, находящиеся вокруг
9. В отличие от парней, хотя бы раз мыла голову отдельно от тела, а челку — отдельно от головы
10. Пользовалась старой косметикой, потому что «она еще очень даже ничего»
11. Находила волосы, застрявшие в самых неожиданных местах
Девушки, сознавайтесь, какие еще страшные тайны скрываете вы?
Inna Grevtseva специально для AdMe.ru