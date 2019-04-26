11 комиксов о том, что делала каждая девушка, хотя никогда в этом не признается

  • 42
    25
  • 26
  • 111
  • 25.9k

У каждой девушки есть маленькие особенности и секреты. Кто-то верит в приметы, заливается слезами над мыльными операми или носит футболку своего парня. А кто-то делает такое, что даже стыдно признаться.

Женская часть редакции AdMe.ru решилась раскрыть все карты и рассказать о странных и необычных поступках. Готовы поспорить, в подобных ситуациях бывала каждая девушка.

1. Использовала бюстгальтер вместо сумочки

2. Симулировала удовольствие

3. Съедала крошки, упавшие в декольте

4. Определяла свежесть футболки по запаху

5. Сама отстригала себе челку, и получалось как в парикмахерской. Ну почти

6. Фантазировала о свадьбе, впервые увидев парня

7. Забывала вечером смыть косметику и жалела об этом утром

8. Увлекшись, вытирала одной влажной салфеткой все предметы, находящиеся вокруг

9. В отличие от парней, хотя бы раз мыла голову отдельно от тела, а челку — отдельно от головы

10. Пользовалась старой косметикой, потому что «она еще очень даже ничего»

11. Находила волосы, застрявшие в самых неожиданных местах

Девушки, сознавайтесь, какие еще страшные тайны скрываете вы?

Inna Grevtseva специально для AdMe.ru

  • 42
    25
  • 26
  • 111
  • 25.9k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль