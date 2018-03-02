10 нелепых произведений искусства, которые стоят целое состояние

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Возможно, вы удивитесь, но какие только вещи не удостаивались чести стать великими произведениями искусства: меховая чашка с блюдцем, утюг с шипами, писсуар и даже баночка с отходами жизнедеятельности. Как относиться к таким формам творчества — решать вам. Но если эти предметы высоко оценили эксперты и публика, то наверняка здесь все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию небольшую коллекцию неординарных произведений искусства, которые принесли своим создателям мировую известность и неплохие доходы.

«Объект (Меховой завтрак)», Мерет Оппенгейм

Чашка, блюдце и ложка, обтянутые настоящим мехом, принесли в 1936 году швейцарской художнице-сюрреалистке всемирную славу. Абсурдистская композиция стала признанной классикой сюрреализма и дадаизма, поскольку совмещает в себе несовместимое и словно издевается над здравым смыслом. В настоящее время меховой чайный прибор находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Кажется, за все эти годы он ничуть не пострадал от набегов моли, так что если вдруг его решили бы продать с аукциона, то он наверняка обошелся бы своему покупателю в миллионы.

«Дерьмо художника», Пьеро Мандзони

Итальянский художник-концептуалист утверждал, что своим проектом акцентирует внимание на доверчивости покупателей, которым «нравится только дерьмо». Считается, что в каждой из пронумерованных консервных баночек (всего их 90), содержится по 30 г фекалий самого Мандзони, но, по заверениям его коллеги, художника Агостино Боналуми, в них на самом деле обычный гипс. Надписи на итальянском, английском, французском и немецком гласят: «Дерьмо художника. Масса 30 г. Свежеприготовленное. Произведено и законсервировано в мае 1961 года». Что касается стоимости, то первоначально она равнялась цене золота за ту же массу — $ 37, а 23 мая 2007 года одна из банок была продана за € 124 тыс. на аукционе Sotheby’s.

Фотография «Рейн II», Андреас Гурски

Как нетрудно догадаться из названия, на этой фотографии запечатлена река Рейн. Интересно, что все посторонние детали — электростанцию, портовые сооружения и человека, выгуливавшего свою собаку, — фотохудожник удалил цифровым способом. Но даже обработка не помешала работе Гурски стать признанным шедевром и второй из самых дорогих проданных фотографий в мире. Снимок был продан за $ 4,3 млн и уступает в цене только фотоработе «Фантом» Питера Лика ($ 6,5 млн).

«Пространственная концепция», Лучо Фонтана

Обычно повреждения безвозвратно портят произведения искусства, но только не в случае Лучо Фонтаны. Этот художник специализировался на картинах с разрезами, многие из которых впоследствии были проданы по астрономическим ценам. Шедевр, что вы видите на фото, продали в 2012 году на аукционе Christie’s в Лондоне за $ 1,5 млн. Впрочем, в сравнении со стоимостью некоторых других картин это очень даже умеренная цена.

«Черный супрематический квадрат», Казимир Малевич

Раз уж мы заговорили о картинах, то было бы несправедливым обойти вниманием знаменитый «Черный квадрат» Малевича. Не все об этом знают, но существует еще два базовых квадрата работы того же художника: красный и белый. Есть и другие картины из этой серии: «Черный круг», «Черный крест» плюс несколько вариантов оригинала, выполненных самим Казимиром Малевичем и различающихся фактурой и цветом. Картина в настоящий момент находится в музее и не продается, но, по мнению аукционного дома Sotheby’s, стоимость «Черного квадрата» на сегодняшний день можно оценить в $ 20 млн.

«Венера Милосская с ящиками», Сальвадор Дали

Одна из знаменитейших работ Дали, чье значение пытаются разгадать до сих пор. Для чего художнику понадобилось, не побоимся этого слова, уродовать красавицу-Венеру ящиками? Вероятно, так Сальвадор Дали пытался изобразить «обыскивание», когда человек пытается проникнуть за чей-то «фасад», чтобы понять, что скрыто у того в душе. Скульптура находится в музее, но надо полагать, что частные коллекционеры не поскупились бы выложить за нее миллионы. Кстати, форму для Венеры отливал не менее эксцентричный коллега Дали Марсель Дюшан, чей шедевр вы увидите в конце статьи.

«Подарок», Ман Рэй

Шедевром этот необычный предмет стал случайно: художник планировал преподнести его в подарок владельцу галереи в Париже, поэту Филиппу Супо, но в последний момент передумал и сделал его частью своей выставки. «Подарок» стал невероятно популярен, в связи с чем было изготовлено несколько его копий (на фото вы видите одну из них). Учитывая, что другие работы Мана Рэя были проданы за миллионы долларов, можно предположить, что и этот «утюг с шипами» был бы оценен в очень солидную сумму.

«Без названия», Сай Твомбли

Эта удивительная во всех смыслах картина похожа на детские каракули или лист бумаги, на котором кто-то расписывал ручку. Но, по-видимому, истинные знатоки изобразительного искусства видят в работе Твомбли что-то еще, иначе как объяснить, что на аукционе Sotheby’s в 2015 году «безымянная» картина была продана за рекордные $ 70 млн?

«Синий дурак», Кристофер Вул

В отличие от предыдущего мастера, современный американский художник Кристофер Вул предпочитает не хаотичные каракули и царапины, а четкие и ясные буквы. Несмотря на кажущуюся простоту, работы художника недешевы: картину, что вы видите на фото, продали за $ 5 млн. К сожалению, другое полотно Вула пострадало от рук неизвестного вандала: 4 мая 2017 года на выставке в Оперной галерее Аспена некий замаскированный мужчина уничтожил картину «Без названия 2004» стоимостью $ 3 млн.

«Фонтан», Дюшан

«Фонтан», как нетрудно заметить, является обыкновенным писсуаром с подписью «R. Mutt» (Р. Дурак). Невероятно, но этот предмет был признан величайшим произведением своей эпохи и считается важной вехой в искусстве XX века.

Сам художник отреагировал на популярность своего творения следующими словами: «Я швырнул им в лицо полку с писсуаром, и теперь они восхищаются их эстетическим совершенством». Оригинал «Фонтана» исчез — предполагают, что его выбросили как ненужный хлам. Зато одна из копий этого арт-объекта была продана в 1999 году на аукционе Sotheby’s за $ 1,7 млн.