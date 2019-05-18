Посмотрите, какие звери живут в зоне отчуждения Чернобыля. Кажется, природа почти залечила раны, которые ей нанес человек

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33 года назад произошла самая страшная техногенная катастрофа за всю историю человечества — взорвался реактор Чернобыльской АЭС. В результате аварии территория площадью 200 тыс. км² оказалась загрязнена ядерными отходами. Теперь в пределах 30 км от АЭС почти не осталось людей: население спешно эвакуировали. А зону отчуждения неожиданно заполнили животные, которых в дикой природе не замечали уже более 100 лет.

AdMe.ru надеется, что человечество вынесет урок из страшной аварии и сделает все, чтобы такое больше никогда не повторилось. А пока природа в пораженных районах восстанавливает сама себя, взгляните на то, какие звери попали в прицелы фотоловушек в зоне Чернобыля.

Рыжий лес — самое страшное место после взрыва. Так он выглядит сейчас

После взрыва в 1986 году наибольшую дозу радиации принял на себя сосновый лес, расположенный рядом со станцией. Воздействие было настолько сильным, что одни деревья погибли, а другие окрасились в буро-красный свет. Теперь этот лес называют Рыжим, но даже он начал возрождаться.

Несмотря на опасный для человека уровень радиации, сюда вернулись некоторые виды животных

Лошади Пржевальского

В 1998 году в зону отчуждения завезли 20 лошадей Пржевальского. Сегодня поголовье маленьких крепких лошадок насчитывает больше 100 особей. Кони живут табунами — вокруг альфа-самца собирается гарем из самок с жеребятами. Иногда дикие кони-одиночки уводят самок домашних лошадей у незаконных поселенцев Припяти.

Европейская рысь

Главный хищник зоны — европейская рысь. Этим большим котикам в Чернобыле бояться некого — они выходят на охоту не в сумерках, как обычно, а спокойно разгуливают днем. Ведь людей с оружием здесь нет. Маршруты рысей пролегают по самым зараженным территориям.

Волк

В 1987 году в Чернобыле жили 3 стаи волков, а сейчас их 7. В каждой стае по 10 сильных, здоровых животных. Волки научились использовать ландшафт, созданный человеком, — они охотятся на разрушенных улицах Припяти.

Активисты с фотоловушками выследили редких животных, которых и не надеялись увидеть

Вообще-то в чернобыльской зоне никаких научных исследований не велось. Все наблюдения сделаны благодаря активистам — экологам и биологам. Вот, например, Сергей Гащак, сотрудник международной радиоэкологической лаборатории Чернобыльского центра, устанавливал фотоловушки за свои деньги. Только недавно, в 2017 году, в пределах 30-километровой зоны ЧАЭС создали Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, и мы с вами можем увидеть птиц и животных, которые, казалось, исчезли навсегда. Посмотрите на редких зверей, которые попали в фотоловушки Сергея и других ученых.

Енотовидная собака

Енотовидных собак завезли сюда с Дальнего Востока в период существования СССР. Но животные не растерялись — они размножились и чувствуют себя в Полесье как дома.

Лоси и зубры

Лоси бродят вокруг разрушенной ЧАЭС. Из врагов у них только волки. А вот зубров люди умудрились уничтожить в XIX веке. В Чернобыль привезли пару этих могучих животных, но они погибли. Однако недавно ученые нашли следы зубров и пришли к заключению, что зубры все же водятся на территории Припяти, только не горят желанием встречаться с человеком.

Козодой и черный аист

Козодою в некоторых местах планеты угрожает уничтожение, черный аист и вовсе занесен в Красную книгу, поэтому увидеть его — большая удача.

Орешниковая соня

Этот грызун, который похож на белку, мышь и хомяка одновременно, называется орешниковой соней. Соня занесена в Красную книгу, а еще она ловко передвигается по ветвям кустарников и питается зернами растений. Эта малышка попала в объектив работника ЧАЭС в 2019 году и получила прозвище «чернобыльский лемур».

Дикая свинья

В первые годы после аварии в зоне отчуждения расплодилось невероятное количество кабанов, однако сейчас их не так много: волки сократили популяцию.

Лисы. Много лис

Лисы не боятся людей и берут угощение из рук туристов. А у припятского лиса Семена даже есть свой аккаунт в Facebook — он позирует всем, у кого есть фотоаппарат, а еще любит вкусняшки.

Выдры

Речные выдры живут по всей Европе, но это в теории. А на практике люди активно истребляют этих милых зверьков. В некоторых областях РФ выдры занесены в Красную книгу. Зато на территории Припяти им никто не мешает: охотников нет и любимая рыба водится в изобилии.

Бурый медведь

Бурый медведь попал в объектив фотоловушки, когда переходил заброшенную дорогу недалеко от Чернобыля. Ученым долго не удавалось найти его, так как медведь отлично прятался, но теперь мы знаем, что в зоне отчуждения восстанавливается популяция этих грандиозных животных.

Серая неясыть

Эта птица, которая смотрит на людей с презрением, — серая неясыть. Птица умеет хорошо прятаться, и засечь ее не так уж и легко, но в Припяти птицы гнездятся открыто.

Широкоушка

Это европейская широкоушка — редкая летучая мышь, которая активно заселяет Чернобыль. Сейчас в зоне живет 14 видов редких и не очень редких рукокрылых.

Сомы-гиганты

В пруде-охладителе ЧАЭС живут рыбы. После аварии экосистема водоема получила чудовищные дозы радиации, особенно досталось хищникам — сомам и щукам. Но сегодня радиационное загрязнение снизилось естественным образом и сомы вырастают до 1,5–2 м в длину. Рыбы-гиганты плавают в ожидании туристов и работников станции, которые подкармливают их хлебом.

Бонус: брошенные собаки в зоне отчуждения

В окрестностях Припяти живет около 300 бродячих собак. Это потомки домашних питомцев, которых оставили люди, бегущие от ядерной катастрофы. Конечно, жители города и поселков не бросали любимцев по доброй воле: брать их с собой было запрещено, ведь шерсть животных хорошо «впитывает» радиацию. Свидетели рассказывают о том, что слышали «плач» собак, которых владельцы не смогли взять в эвакуационные автобусы. Сегодня собакам приходится выживать в диких условиях зоны. Чуть больше повезло тем, кто прибился к КПП или кафе: их подкармливают работники станции. Однако средняя продолжительность жизни собак в Припяти — 6–7 лет.

Волонтеры американского благотворительного фонда «Чистое будущее» стараются сделать жизнь песиков лучше — вакцинируют их от бешенства и чумки, а также стерилизуют. По данным фонда, некоторые собаки начали скрещиваться с волками, но пока последствия этого процесса для природы трудно предсказать.