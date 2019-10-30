Сайт знакомств провел эксперимент и показал, как любовь меняет лица людей

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Сайт знакомств Sentimente организовал любопытный фотопроект, целью которого было показать, как любовь действует на человека. Участников сфотографировали до эксперимента, а затем предложили посмотреть видео, на котором было записано сообщение специально для каждого. В этот момент людей фотографировали во второй раз, а затем сравнили результаты с первоначальными снимками. Была ли разница? Заходите в статью — и сами все увидите.

Мы в AdMe.ru надеемся, что после просмотра статьи вам захочется позвонить или написать близким и напомнить, как много они значат для вас.

Перед тем как оценить фотопроект, узнайте его смысл

Любовь невозможно увидеть, как нечто материальное, тем не менее у фотографа Михня Ратте получилось запечатлеть это чувство в кадре. Участников пригласили на фотосессию, и после того как был сделан первый портрет, им показали видео, на котором их близкие люди говорили «Я люблю тебя», либо это было милое видео с их домашними любимцами. Люди понятия не имели, что их ждет, поэтому все эмоции получились искренними.

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Любовь многогранна, и каждый человек вкладывает в это понятие что-то свое: кто-то любит друзей, а кто-то жизни не представляет без своего питомца, романтическая любовь, конечно, тоже сильна, как и любовь к себе. А что самое ценное в жизни для вас и какие изменения происходят с вами, когда вы влюблены?