Нью-йоркский фотограф 9 лет снимал людей, идущих на работу, и эти кадры открывают глаза на многое

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Фотограф Питер Фанч (Peter Funch) делал снимки в одно и то же время в одном и том же месте на протяжении 9 лет. Позже он заметил, что в кадр попадали одни и те же люди, и что выглядели они точно так же, как и на предыдущих снимках. Так родился фотопроект «На углу 42-й и Вандербильт авеню».

Редакция AdMe.ru хочет поделиться с вами этой серией снимков, оставляющих легкое ощущение déjà vu.

Эти фото были сделаны в Нью-Йорке в период 2007–2016 годов между 8:30 и 9:30. Редактируя ежедневные снимки, фотограф проследил, как регулярно попадавшие в кадр люди совершают одинаковые действия на протяжении многих лет.

Уличная фотография непредсказуема и полна сюрпризов. Мы едва ли осознаем, что день за днем и год за годом делаем те же вещи, едим ту же еду, пьем кофе в одном и том же магазинчике, носим ту же стрижку и даже одежду тех же цветов.

Кто эти люди? Они грустят? Они счастливы? В общем-то, все равно, они случайные прохожие на шумной улице, такие же, как мы все.

Просто обычные люди, идущие по обычным утренним делам, спешащие на работу, настроенные на свой рабочий день. Каждый день они выглядят одинаково. Это про шаблонность или верность традициям? Каждый выбирает сам.

Можно подумать, что разница между этими кадрами составляет пару минут. Вовсе нет. А в вашем гардеробе много однотипных вещей?

Фотограф отметил, что у многих людей одно и то же выражение лица по утрам. И одни и те же очки, одинаково торчащие из кармана.

Должно быть, фотограф просмотрел тысячи снимков, чтобы найти настолько схожие между собой.

Мы можем даже сыграть в небольшую игру. Как думаете, кто этот мужчина и чем он занимается?

А эта красивая девушка — студентка? Или учитель? Кем бы она ни была, она неизменно счастлива.

В конце концов, гардероб — личное дело каждого. Помните, что один из величайших умов человечества Стив Джобс носил одну и ту же черную водолазку, джинсы и кроссовки годами, и это не мешало ему быть тем, кто он есть. Мы не знаем этих людей, и, возможно, подобно Стиву, кто-то из них не хочет распыляться по мелочам.

Что вы думаете об этом фотопроекте? Поделитесь своими мыслями в комментариях.