Модель со своей мини-копией путешествует по Японии и создает завораживающие образы и снимки
Модель и фотограф Таро (Taro) вот уже 5 лет ведет свой творческий проект вместе с постоянной спутницей и подругой Сайосигу (Sayosigure). Интересно, что последняя является куклой, купленной в интернет-магазине. Тандем колесит по Японии и создает снимки, основная идея которых сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Проект возник после того, как Таро с помощью куклы решила показать образы из повседневной жизни, которые характерны для современной Японии. У девушки есть несколько подобных «подруг», но главной героиней остается все же Сайосигу. Внешне она очень похожа на свою владелицу, кроме того, и наряды на всех снимках у обеих всегда практически одинаковые.
Примечательно, что Таро пытается не просто показать яркий внешний образ, но и передать саму природу женщины и маленькой девочки в ее сердце: настроение, эмоции и переживания.
AdMe.ru выбрал наиболее интересные работы японского фотографа, чтобы познакомить вас с ними. Оцените и вы, как тандему модели и куклы искусно удается создать атмосферу женственности и загадочности в кадре.
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А какие снимки и образы понравились вам больше всего?
Фото на превью iretaro / instagram