Конкурс комедийной фотографии природы объявил финалистов, и, кажется, у нас будут новые мемы
Ежегодный фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards выбирает самые курьезные снимки из мира дикой природы. Недавно организаторы объявили финалистов 2019 года — победители определятся 13 ноября. Правда, мы очень сочувствуем жюри: кажется, выбрать лучший снимок просто нереально. Каждая фотография — это готовый мем или стикер в мессенджере.
Мы в AdMe.ru хохотали до упаду над этими зверушками и не смогли лишить вас такого увлекательного зрелища, поэтому отобрали самые веселые, на наш взгляд, работы финалистов.
Прием, как меня слышно?
Он сзади, да?
— Тооооолько рюмка водки на столеееее...
— Пошли уже домой, завтра на работу вставать!
Позор на мою седую голову!
Бегите, глупцы!
Фейспалм
На стиле
Балет «Пингвинье озеро»
I want to break free...
Чувствуешь этот запах?
Сколько лет, сколько зим!
За секунду до...
Гляди! Я совсем как человек!
Маленький философ
А что это вы тут делаете?
Биг Босс
У кого-то день не задался
Ха-ха! Ору!
Батюшки!
Улыбнись!
Досвидули!
Чтобы поддержать хорошее настроение, давайте ответим на вопрос: на какое из этих животных вы сегодня похожи?
Фото на превью Alastair Marsh / Comedy Wildlife Photo Awards 2019