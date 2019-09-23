Конкурс комедийной фотографии природы объявил финалистов, и, кажется, у нас будут новые мемы

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Ежегодный фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards выбирает самые курьезные снимки из мира дикой природы. Недавно организаторы объявили финалистов 2019 года — победители определятся 13 ноября. Правда, мы очень сочувствуем жюри: кажется, выбрать лучший снимок просто нереально. Каждая фотография — это готовый мем или стикер в мессенджере.

Мы в AdMe.ru хохотали до упаду над этими зверушками и не смогли лишить вас такого увлекательного зрелища, поэтому отобрали самые веселые, на наш взгляд, работы финалистов.

Прием, как меня слышно?

Он сзади, да?

— Тооооолько рюмка водки на столеееее... — Пошли уже домой, завтра на работу вставать!

Позор на мою седую голову!

Бегите, глупцы!

Фейспалм

На стиле

Балет «Пингвинье озеро»

I want to break free...

Чувствуешь этот запах?

Сколько лет, сколько зим!

За секунду до...

Гляди! Я совсем как человек!

Маленький философ

А что это вы тут делаете?

Биг Босс

У кого-то день не задался

Ха-ха! Ору!

Батюшки!

Улыбнись!

Досвидули!

Чтобы поддержать хорошее настроение, давайте ответим на вопрос: на какое из этих животных вы сегодня похожи?