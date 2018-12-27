Как бы выглядели иконы стиля XX века в современной реальности

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Грейс Келли, Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди — красивые и естественные в своих образах женщины, на которых равняются по сей день. В историю XX века они вошли как иконы стиля, образцы безупречного вкуса. Сегодня большинство моделей и актрис ставит себе в пример кого-то из секс-символов прошлого столетия, но все же современные стандарты красоты лишь отдаленно напоминают предшествующие.

Вдохновленный миром моды, AdMe.ru заручился поддержкой мастеров фотомонтажа и представил, как бы выглядели королевы красоты ушедшего века, если бы время их молодости и славы пришлось на 2000-е и 2010-е годы.

1. Жаклин Кеннеди

2. Грейс Келли

© East News   © rosiehw / instagram  

3. Мэрилин Монро

4. Принцесса Диана

© EAST NEWS   © EAST NEWS  

5. Кэтрин Хепберн

6. Марлен Дитрих

7. Одри Хепберн

8. Рита Хейворт

9. Софи Лорен

10. Брижит Бардо

11. Твигги

© East News   © East News  

12. Элизабет Тейлор

13. Джина Лоллобриджида

Бонус: еще одна версия Мэрилин Монро XXI века

Именитые красавицы стали выглядеть современнее, но сохранили свою элегантность и остались такими же неповторимыми. А как считаете вы?

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