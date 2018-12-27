Как бы выглядели иконы стиля XX века в современной реальности

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Грейс Келли, Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди — красивые и естественные в своих образах женщины, на которых равняются по сей день. В историю XX века они вошли как иконы стиля, образцы безупречного вкуса. Сегодня большинство моделей и актрис ставит себе в пример кого-то из секс-символов прошлого столетия, но все же современные стандарты красоты лишь отдаленно напоминают предшествующие.