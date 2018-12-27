Как бы выглядели иконы стиля XX века в современной реальности
Грейс Келли, Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди — красивые и естественные в своих образах женщины, на которых равняются по сей день. В историю XX века они вошли как иконы стиля, образцы безупречного вкуса. Сегодня большинство моделей и актрис ставит себе в пример кого-то из секс-символов прошлого столетия, но все же современные стандарты красоты лишь отдаленно напоминают предшествующие.
Вдохновленный миром моды, AdMe.ru заручился поддержкой мастеров фотомонтажа и представил, как бы выглядели королевы красоты ушедшего века, если бы время их молодости и славы пришлось на 2000-е и 2010-е годы.
1. Жаклин Кеннеди
© Everett Collection / Everett Collection / EAST NEWS © Everett Collection / Everett Collection / EAST NEWS
2. Грейс Келли
3. Мэрилин Монро
4. Принцесса Диана
5. Кэтрин Хепберн
6. Марлен Дитрих
7. Одри Хепберн
8. Рита Хейворт
9. Софи Лорен
10. Брижит Бардо
11. Твигги
12. Элизабет Тейлор
13. Джина Лоллобриджида
Бонус: еще одна версия Мэрилин Монро XXI века
Именитые красавицы стали выглядеть современнее, но сохранили свою элегантность и остались такими же неповторимыми. А как считаете вы?