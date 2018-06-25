Художник нарисовал шаржи, в которых показал, как менялись звезды Голливуда от роли к роли

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Иллюстратор из Лос-Анджелеса Джефф Виктор (Jeff Victor) рисует красивые шаржи, на которых оживают персонажи культовых фильмов. Серия его работ «Эволюция актеров» активно обсуждается в сети и с каждым днем становится популярнее. На рисунках художника — от 6 до 10 ролей, которые показывают, как менялось амплуа актеров за время их работы в кино, и мы выбрали самые яркие из них.