Художник нарисовал шаржи, в которых показал, как менялись звезды Голливуда от роли к роли
Иллюстратор из Лос-Анджелеса Джефф Виктор (Jeff Victor) рисует красивые шаржи, на которых оживают персонажи культовых фильмов. Серия его работ «Эволюция актеров» активно обсуждается в сети и с каждым днем становится популярнее. На рисунках художника — от 6 до 10 ролей, которые показывают, как менялось амплуа актеров за время их работы в кино, и мы выбрали самые яркие из них.
AdMe.ru собрал работы художника, на которых вы увидите любимых персонажей.
Анджелина Джоли
Сэмюэл Л. Джексон
Арнольд Шварценеггер
Джонни Депп
Харрисон Форд
Билл Мюррей
Николас Кейдж
Том Хэнкс
Дуэйн Джонсон
Роберт Дауни — младший
Бонус: эволюция Чужого
Какая из иллюстраций понравилась вам больше всего?
Фото на превью jeffvictorart/instagram