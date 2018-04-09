Год назад необычные близняшки стали интернет-сенсацией. Посмотрите, как они выглядят сейчас

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В 2017 году о Ларе и Маре Бавар писали многие — фотосессия близняшек-альбиносов стала вирусной. Это неудивительно, ведь им удалось показать настоящее разнообразие красоты и доказать, что наши особенности — это наш дар. О девочках говорят до сих пор. В отличие от многих звезд-однодневок, они задержались в мире моды надолго, а недавно удивили поклонников несколькими по-настоящему яркими снимками.

Мы в AdMe.ru давно подписались на инстаграм Лары, Мары и Шейлы. Посмотрите, что у них нового.

Фотосессия, которая принесла Ларе и Маре известность, называлась «Редкие цветы». Рождение близнецов-альбиносов — это и правда очень редкое явление: статистика утверждает, что вероятность того, что ребенок окажется альбиносом, составляет 1:17 000. Эти девочки появились на свет в обычной семье, но благодаря фотографу Виничиусу Терранове о них узнал весь мир.

Сейчас Лара, Мара и Шейла сотрудничают с Nike, Moschino и Bazaar Kids. Недавно бренд Malaville выпустил кукол с внешностью сестер, чтобы у маленьких девочек был выбор — играть с Барби или с Ларой, Марой и Шейлой.

Даже в современном мире, который, казалось бы, готов к тому, чтобы навсегда признать, что мы разные, но именно это и делает нас красивыми, продолжают дискриминировать альбиносов. Хуже всего с этим обстоят дела в африканских странах, где людей с данным генетическим заболеванием считают проклятыми и часто используют в ритуальных целях. Лара и Мара делают тему альбинизма менее табуированной, и поэтому их миссия настолько важна.

Альбиносам приходится бороться со светобоязнью и падающей остротой зрения. Поэтому часто даже фотография со вспышкой — это настоящий подвиг для таких людей. На большинстве снимков у Лары и Мары закрыты глаза, что делает эти кадры еще более нежными и трогательными.

Несмотря на свой юный возраст (сейчас близняшкам по 12 лет), они вдохновляют многих людей. Каждая новая фотография девочек — это очередное доказательство того, что именно вера в себя делает нас прекрасными.

«Разнообразие — это настолько прекрасно, что мы даже не хотим думать о мире, где все было бы одинаковым», — пишут сестры Бавар в своем инстаграме.

Мы не сомневаемся, что это только начало их истории и сестренки еще не раз удивят нас своей красотой, смелостью и целеустремленностью. За их путем в мире моды хочется следить, ведь Лара, Мара и Шейла Бавар — это не просто милые дети, которых сделали моделями, а пример для подражания для миллионов маленьких девочек, которые боятся быть собой.