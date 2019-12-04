Фотограф пообещал 50 гривен за портрет. Посмотрите, кто согласился на съемку и на что люди потратят эти деньги
Украинский фотограф Роман Пашковский придумал любопытный проект. Он вывесил в публичных местах объявления о том, что заплатит любому, кто согласится сделать у него портрет, 50 гривен (около € 2). После фотосессии Роман задавал людям один вопрос: «На что вы потратите эти деньги?» Пашковский признается, что черно-белые снимки, которые получились в итоге, стали для него отправной точкой в мир совершенно другой фотографии.
AdMe.ru предлагает взглянуть на проект украинца и подумать над тем, насколько мы все разные.
1. Владислава, 17 лет. 50 гривен добавит к деньгам на мультиварку в подарок маме
2. Алла Павловна, 82 года. Купит фрукты, очень любит хурму
3. Евгения, 21 год. Гонорар потратит на сигареты
4. Олег Викторович, 43 года. Купит 150 г водки и вафельный торт для ребенка
5. Оксана, 42 года (жена Олега, привела мужа в буквальном смысле за ручку). 50 гривен потратит на печенье ребенку и даст деньги в школу
6. Анатолий, 46 лет. Выплатит часть кредита на куртку Mango, которая на нем
7. Татьяна, 38 лет. Деньги пойдут на проезд, чтобы поучаствовать в передаче «Говорит Украина», где она получит за участие 160 гривен
8. Анатолий, 37 лет. 50 гривен потратит на шоколадку для любимой дочки
9. Людмила, 58 лет. Актриса, соскучилась по вниманию и съемкам. Гонорар потратит на проезд
10. Юлия, 35 лет. Купит яблоки и апельсины
11. Николай, 52 года. 50 гривен потратит на еду
12. Юлия, 38 лет. Хочет кусочек сыра с дырочками и банан
Вы бы согласились принять участие в таком проекте? Если да, то на что бы потратили 50 гривен от фотографа?