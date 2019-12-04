Фотограф пообещал 50 гривен за портрет. Посмотрите, кто согласился на съемку и на что люди потратят эти деньги

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Украинский фотограф Роман Пашковский придумал любопытный проект. Он вывесил в публичных местах объявления о том, что заплатит любому, кто согласится сделать у него портрет, 50 гривен (около € 2). После фотосессии Роман задавал людям один вопрос: «На что вы потратите эти деньги?» Пашковский признается, что черно-белые снимки, которые получились в итоге, стали для него отправной точкой в мир совершенно другой фотографии.

AdMe.ru предлагает взглянуть на проект украинца и подумать над тем, насколько мы все разные.

1. Владислава, 17 лет. 50 гривен добавит к деньгам на мультиварку в подарок маме

2. Алла Павловна, 82 года. Купит фрукты, очень любит хурму

3. Евгения, 21 год. Гонорар потратит на сигареты

4. Олег Викторович, 43 года. Купит 150 г водки и вафельный торт для ребенка

5. Оксана, 42 года (жена Олега, привела мужа в буквальном смысле за ручку). 50 гривен потратит на печенье ребенку и даст деньги в школу

6. Анатолий, 46 лет. Выплатит часть кредита на куртку Mango, которая на нем

7. Татьяна, 38 лет. Деньги пойдут на проезд, чтобы поучаствовать в передаче «Говорит Украина», где она получит за участие 160 гривен

8. Анатолий, 37 лет. 50 гривен потратит на шоколадку для любимой дочки

9. Людмила, 58 лет. Актриса, соскучилась по вниманию и съемкам. Гонорар потратит на проезд

10. Юлия, 35 лет. Купит яблоки и апельсины

11. Николай, 52 года. 50 гривен потратит на еду

12. Юлия, 38 лет. Хочет кусочек сыра с дырочками и банан