Фотограф нашел необычный способ помочь слепой женщине «увидеть» свои свадебные фото

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Однажды Джеймс Дэй, фотограф из Сиднея, получил заказ от необычной пары: невеста была полностью слепа. Джеймсу было грустно снимать свадьбу, зная, что эта женщина никогда не сможет увидеть фото со своего главного праздника. В итоге он нашел необычное решение этой проблемы. Джеймс не только помог создать неповторимую свадебную атмосферу и сделал прекрасные фото супругов, но и подарил им необычный подарок — благодаря ему не только муж, но и жена смогут запомнить, как выглядела их свадьба.

Мы в AdMe.ru были глубоко тронуты этой чудесной историей и не могли не поделиться ею с вами.

«Стэф не хотела свадьбу»

Стэф потеряла зрение незадолго до встречи с Робом. Девушка страдает конусообразной дистрофией — болезнью глаз, которую она унаследовала от своей матери. Стэф не хотела играть свадьбу, потому что без зрения не смогла бы пережить всю полноту чувств. «Еще будучи маленькой девочкой, Стэф мечтала о сказочной свадьбе. Все мы очень расстроились, когда она сказала, что не хочет праздника», — поделилась Линда, мама Стэф.

Но Джеймс придумал, как сделать этот праздник особенным для Стэф

Этой истории бы не было, если бы пара не встретила фотографа Джеймса Дэя. Он нашел способ, как сделать праздник ярким для всех, включая невесту. «Я хотел, чтобы этот особенный день состоялся, и искал способ, который убедил бы Стэф согласиться на свадьбу».

«И мы были так счастливы, что она передумала!»

Джеймс проделал огромную работу: «Я искал в Google и опрашивал всех, кого знаю... Я вынашивал эту идею в течение года. Тысячи раз я прокручивал в голове, как же сделать так, чтобы Стэф могла полностью прочувствовать каждый момент своей свадьбы». В конце концов у него родилась идея использовать 10 разных тканей, пропитанных эфирными маслами. Ткани менялись на протяжении всего дня. «Невероятно, но, когда ночью после свадьбы Стэф почувствовала запах одной из тканей, у нее в голове тут же возник момент дня, с которым он соотносился, — в этом и был смысл задумки».

Подарок

Но самый большой сюрприз ждал невесту позже. Джеймс дал ей возможность «увидеть» кадры со свадьбы с помощью специальных выпуклых фотографий. «После нагревания изображение поднимается, и его можно потрогать», — объяснил он.

В свадебный альбом этой необычной пары вошли ткани и запахи, фотографии и аудиофрагменты того, что происходило в момент, когда те были сделаны. Все это воссоздает целостную картину и помогает Стэф вернуться в один из самых счастливых дней своей жизни и снова пережить те эмоции. «Невероятно... Вы все сделали так много, чтобы наша свадьба получилась столь особенной. Это очень много для меня значит!» — воскликнула Стэф, когда впервые «увидела» свадебный альбом.

Фотографии, сделанные Джеймсом Дэем, можно посмотреть в его соцсетях: фейсбуке и инстаграме. Такие истории заставляют верить в людей и делают мир светлее. Очень здорово знать, что вокруг так много тех, кто готов приложить чуть больше усилий, чтобы сделать других счастливыми!

А у вас в запасе есть истории о людях, чья доброта лишает дара речи? Поделитесь, пожалуйста, ими в комментариях!