Фотограф из Беларуси показывает повседневную жизнь индийских городов

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Анастасия Дубровина 11 лет занимается фотографией. Ее карьера началась с коммерческих проектов и свадебных съемок в небольших городах Беларуси. Сейчас Анастасия живет в Москве, снимает будни галереи современного искусства, создает арт-проекты, посвященные сегодняшней России, памяти и детству. Она совмещает эти занятия с путешествиями по миру, съемками на беззеркальный фотоаппарат и развитием портфолио на Depositphotos . Эти фотографии Анастасия Дубровина сняла во время первого заграничного путешествия в качестве travel-фотографа.

«Ни одна моя поездка не обходится без фотографий, наверное, потому что я хочу исследовать и запечатлеть как можно больше незнакомых мест», — говорит Анастасия.

Первой рабочей камерой Анастасии Дубровиной был Canon d400. С помощью этого оборудования она фотографировала различные товары своих первых клиентов: торты, цветочные букеты, образцы напольного покрытия и многое другое. Сейчас фотограф отдает предпочтение беззеркальной камере Fuji. По мнению Анастасии, она идеально подходит для путешественников.

Поездка в Индию стала поворотным моментом в жизни фотографа. «Эти снимки были моей первой travel-серией. Я поняла, что именно хочу снимать во время путешествий, что мне для этого нужно и как организовать процесс», — поделилась с нами Анастасия.

Поездка фотографа в Индию длилась около двух недель. Путешествие началось на юге, в Керале, и продолжилось на севере в таких городах, как Дели, Агра, Джайпур, Джодхпур, Варанаси, Сарнатх и Кхаджурахо.

По словам Анастасии, Индия — привлекательное направление не только для фотографов, но и для пытливых умов. «Город, в который я хочу приезжать снова и снова, хотя уже побывала там дважды, — это Варанаси. Он полон хаоса, но в то же время таинственный. Сюда стекаются паломники, чтобы умереть и выбраться из колеса сансары путем кремации на берегу реки Ганг», — рассказывает фотограф.

Больше всего travel-фотографа из Беларуси в Индии впечатлили местные жители и их повседневная жизнь. «Псевдосадху, сидящие на земле, вездесущие коровы, быстрые тук-туки, скрытые храмы, погребальные костры и всевозможные запахи», — одни из самых ярких воспоминаний Анастасии об этой стране.

В небольших индийских городах люди до сих пор живут по кастовой системе. В Варанаси каждый день совершается священный погребальный ритуал. Центральные улицы Дели — воплощение абсолютного хаоса. А трущобы Мумбаи выглядят красиво, но запущенно. По словам Анастасии, это то, что больше всего удивило ее во время поездки по Индии.

«Для меня индийская палитра цветов — это охра и оранжевый, но в пыли и смоге. Как цвет специй, которые смешиваются с грязью на улицах и поднимаются в воздух от движущихся тук-туков», — отмечает фотограф.

Анастасия Дубровина рассказала нам историю одной из своих любимых фотографий из Индии: «Мне нравится этот снимок из Джайпура, розового города, построенного из цветного камня. На фото вечерние пробки. После долгой прогулки по городу я забралась на крышу случайного здания, чтобы отдохнуть. На крыше стоял миниатюрный храм. Человек с повязкой на голове молился, не двигаясь, а я, в свою очередь, старалась не мешать его молитве».

Композиция имеет большое значение в работах Анастасии. Она использует визуальный ритм, цветовые акценты, симметричные композиции и правило третей, чтобы рассказывать истории о героях в своих фотографиях. «В плане композиции я практикую симметрию и минимализм, — говорит фотограф. — В первую очередь взгляд улавливает главного персонажа снимка, а все остальное строится вокруг него».

Анастасия Дубровина быстро нашла общий язык с людьми, которых встретила в Индии. По ее мнению, при общении с потенциальными моделями важно проявлять доброту и уважение. «В Индии договориться с людьми было легко. Все открыты, дружелюбны и хотят познакомиться с вами», — вспоминает она.