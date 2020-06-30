8 девушек показали свои снимки без ретуши и макияжа, а потом — фото при полном параде. Оцените разницу

Макияж появился практически одновременно с возникновением человечества: раскрашивание тел и лиц было ритуалом и попыткой повлиять на то, что происходит в окружающем мире. Психологи придерживаются мнения, что в современном мире декоративная косметика выполняет схожую функцию: макияж — это определенная маска, которую надевает дама и которую можно менять в зависимости от того, какую роль она планирует сегодня играть в социуме. К примеру, вечером — роковой соблазнительницы, а утром — компетентного специалиста. И без этой маски многие чувствуют себя уязвимыми и решаются показаться лишь тем, кому доверяют.

AdMe.ru гордится смелостью коллег, которые отважились показать свои снимки без декоративной косметики и ретуши, и с интересом рассматривает их фотографии.

Карина

Мне не стыдно показывать себя без макияжа: я так хожу 90 % времени. Но люблю накраситься на выход. Вообще, я сочувствую женщинам, которые без мейкапа не могут и мусор выбросить. Наращенные ресницы, наколотые губы тоже считаю признаком глубокой неуверенности в себе.

Олеся

Несколько лет назад у меня началось раздражение на лице, появились красные пятна. Я тяжело переживала, потому что до этого моя кожа всегда была чистой, даже в подростковом возрасте обошлось без прыщей. С тех пор я не люблю делать фото без макияжа. И хотя дерматолог помог значительно уменьшить эти проявления, до конца они уже не пройдут. Приходится даже пользоваться специальным тональным кремом с SPF 50, чтобы защитить лицо от солнца, потому что краснота усиливается от воздействия ультрафиолета, а также от мороза и отопления. Я не делаю из этого трагедии, потому что возрастные изменения неизбежны, но фотографироваться все же люблю при параде.

Наталия

Раньше я не могла выходить на улицу без мейкапа. Даже для похода в ближайший магазин всегда наносила слой тонального крема и красила ресницы. Теперь же мне кажется, что с броским макияжем я выгляжу старше и стервознее. И я рада, что после долгой борьбы с плохой кожей и собственными комплексами наконец-то не боюсь смотреться в зеркало утром и делать «честные» фото.

Катерина

Мне 35 лет, у меня проблемная кожа, поэтому я не позволяю себе выходить на улицу без макияжа, но он всегда минимальный. Наношу хороший BB-крем, немного подводки, чтобы подчеркнуть глаза, тушь для ресниц, капельку хайлайтера на скулы. Губы я почти не крашу, а если крашу, то неярким блеском. Без косметики хожу только по квартире.

Вита

Я веду активный образ жизни, часто бываю на природе, занимаюсь спортом. И, естественно, без макияжа я на утренней пробежке, на рыбалке, в походе с палатками или на лесной тропе. На природе я вполне комфортно чувствую себя без декоративной косметики. Что касается любых сфер социального взаимодействия, делового общения, то я неизменно при макияже. Во-первых, это элементарный деловой этикет. А во-вторых, я так чувствую себя значительно увереннее. В конкретно этом эксперименте мне было сложно не столько показать свой снимок без макияжа, сколько удержаться от хотя бы минимальной ретуши изображения, где я без мейкапа.

Юлия

Без косметики я чувствую себя вполне комфортно. Но больше люблю, когда накрашена. Правда, губы я крашу редко: обычно просто забываю, тем более что помада мешает мне целовать сына. Но в целом мне понятно, что с макияжем я немного ярче и кожа ровнее. Я прекрасно вижу неровности на ней и пигментные пятна, появляющиеся на лице уже весной, несмотря на крем с SPF. Кроме того, я много времени провожу дома, а выходя на улицу, хочу быть чуточку красивее.

Любовь

Я достаточно редко пользуюсь косметикой в повседневной жизни. Краситься для похода в магазин — это точно не про меня. На официальные мероприятия и дни рождения — да, конечно, но это бывает не так часто. Без мейкапа я чувствую себя вполне комфортно. А вот без сережек и духов не могу представить свой выход из дома. А еще я заметила, что если сделаю макияж дома, то уже не хочется оставаться в домашней одежде, обязательно нужно надеть что-то понаряднее. Как-то глупо себя чувствую накрашенной в домашней футболке.

Ксения

У меня неровный тон кожи, видны любые покраснения, мешки и синяки под глазами. Летом проблему решает загар, зимой спасают автозагар и консилер. Еще стараюсь пить достаточно воды, иначе кожа быстро сохнет и выглядит старше. Когда иду куда-то вечером, наношу макияж, чтобы при искусственном освещении лицо выглядело чуть ярче, а днем крашусь по настроению. Мне комфортнее всего, когда вижу в зеркале здоровое лицо — с румянцем, без высыпаний из-за любви к сладкому и с улыбкой от хорошего настроения. Иначе на мне любой мейкап выглядит как театральный грим.