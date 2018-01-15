30 фотографий, на которых все настолько идеально, что невозможно оторвать взгляд

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Скорее всего, вам знакомо выражение «рай перфекциониста»? Так чаще всего описывают изображения, на которых запечатлено нечто необычайно симметричное. Причем идеальный порядок далеко не всегда бывает делом рук человека: природа умеет выстраивать его ничуть не хуже. AdMe.ru нашел 30 фотографий, которые наверняка доставят визуальное удовольствие даже тем, кто не относит себя к перфекционистам.

«Лунный» мост

Мост Конфедерации в Канаде режет лед, словно масло

Заграждение в Шотландии отбрасывает тень с патриотичным узором

Кто-то очень любит свою работу

21-слойное желе

Мармеладные мишки

Водоворот в ручье сформировал совершенный круг из пены

«Елка» в публичной библиотеке

«Наконец-то открыл йогурт так, что не придется облизывать фольгу»

Когда кабельщик оказался перфекционистом

Кошки совершенны от природы

Прибывший поезд не испортил пейзаж, а совсем наоборот

Плитки выложены настолько безупречно, что кажется, будто за ними скрывается вход в потайную комнату

Тот случай, когда капля воска на подсвечнике не вызывает раздражения

Пазл-градиент

Окно, похожее на картину

Пластинка в проигрывателе, снятая на длинной выдержке

Идеально сложенный багаж

Тот, кто разложил эти продукты, явно заслуживает повышения

Снег укрыл автомобиль абсолютно ровным слоем

Облака в Исландии

Всего лишь вилки и зубочистки, а как красиво

В этом магазине знают, как нужно демонстрировать товар

Ледяной узор в бутылке

Совершенная капля темно-зеленой краски в банке со светлой краской

Белая полоска на шее собаки совпадает с полосой прибоя

Этот цветок камелии — идеальное воплощение последовательности Фибоначчи

Желаем всем такой клубники

Кто бы мог подумать, что два грузовика на закате могут выглядеть так романтично

Пляжная йога