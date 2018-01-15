30 фотографий, на которых все настолько идеально, что невозможно оторвать взгляд
Скорее всего, вам знакомо выражение «рай перфекциониста»? Так чаще всего описывают изображения, на которых запечатлено нечто необычайно симметричное. Причем идеальный порядок далеко не всегда бывает делом рук человека: природа умеет выстраивать его ничуть не хуже.
AdMe.ru нашел 30 фотографий, которые наверняка доставят визуальное удовольствие даже тем, кто не относит себя к перфекционистам.
«Лунный» мост
Мост Конфедерации в Канаде режет лед, словно масло
Заграждение в Шотландии отбрасывает тень с патриотичным узором
Кто-то очень любит свою работу
21-слойное желе
Мармеладные мишки
Водоворот в ручье сформировал совершенный круг из пены
«Елка» в публичной библиотеке
«Наконец-то открыл йогурт так, что не придется облизывать фольгу»
Когда кабельщик оказался перфекционистом
Кошки совершенны от природы
Прибывший поезд не испортил пейзаж, а совсем наоборот
Плитки выложены настолько безупречно, что кажется, будто за ними скрывается вход в потайную комнату
Тот случай, когда капля воска на подсвечнике не вызывает раздражения
Пазл-градиент
Окно, похожее на картину
Пластинка в проигрывателе, снятая на длинной выдержке
Идеально сложенный багаж
Тот, кто разложил эти продукты, явно заслуживает повышения
Снег укрыл автомобиль абсолютно ровным слоем
Облака в Исландии
Всего лишь вилки и зубочистки, а как красиво
В этом магазине знают, как нужно демонстрировать товар
Ледяной узор в бутылке
Совершенная капля темно-зеленой краски в банке со светлой краской
Белая полоска на шее собаки совпадает с полосой прибоя
Этот цветок камелии — идеальное воплощение последовательности Фибоначчи
Желаем всем такой клубники
Кто бы мог подумать, что два грузовика на закате могут выглядеть так романтично
Пляжная йога
Фото на превью Proteon/reddit.com