25 завораживающих кадров от фотографов, которые научились видеть красоту в повседневности
= Партнерский пост AdMe.ru и Depositphotos =
Если спросить вас и ваших друзей, что такое аутентичность, наверняка у всех будут разные ответы. Для кого-то это значит оставаться самим собой или заниматься любимым делом. Для других это уютные улицы родного города или эмоции, которые испытываешь рядом с близкими людьми. Но, как показывает практика, никому не удается проиллюстрировать аутентичность настолько хорошо, как фотографам. А все потому, что изображения объясняют лучше слов.
Этим летом фотобанк Depositphotos, у которого уже более 180 млн стоковых файлов, запустил тематический фотоконкурс, предложив фотографам поделиться своим видением аутентичности с помощью снимков искренних моментов повседневной жизни. В конкурсе не было категорий, только главная тема — Authenticity 2.0.
Фотоконкурс длился полтора месяца. В течение этого времени 1 884 фотографа со всего мира загрузили более 5 200 изображений. Представляем вам подборку работ победителей, а также самых атмосферных снимков участников конкурса.
1. Стефано Зокка
#authenticity_is юность Пьетро.
2. Каталин Сарас
3. Мохаммад Хедаят Саркер
#authenticity_is моя жизнь.
4. Анна Зограф
5. Хан Фан
#authenticity_is пересекать поле.
6. Саураб Сирохия
7. Рамазан Чиракоглу
#authenticity_is женщины, выполняющие повседневную работу с помощью традиционной дробилки.
8. Хан Фан
9. Азим Хан Ронни
10. Дина Алфаси
#authenticity_is показывать свое истинное Я и свои чувства.
11. Александр Юрковский
#authenticity_is способность любить друг друга, несмотря ни на что.
12. Барун Раджгария
13. Юлия Добровольская
#authenticity_is наши рассветы.
14. Михаил Капычка
15. Александра Чернобаб
#authenticity_is видеть красоту в каждом, независимо от внешности, и показывать это человеку с помощью камеры.
16. Зука Котрикадзе
17. Павел Зеленов
#authenticity_is проявление жизни в каждом моменте.
18. Ирина Каламурза
19. Евгений Степанов
#authenticity_is чистая сила.
20. Луи Навас
21. Размик Закарян
#authenticity_is солнечная дымка в повседневной жизни.
22. Антон Точнов
23. Анастасия Любицкая
#authenticity_is ничего лишнего, только жизнь, простота, красота.
24. Владислав Фомин
25. Прабу Мохан
#authenticity_is быть собой.
Посмотрите все загруженные изображения с хештегом #authenticity_is и почерпните вдохновение в атмосферных аутентичных снимках, созданных независимыми фотографами из разных уголков планеты.