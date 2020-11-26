25 завораживающих кадров от фотографов, которые научились видеть красоту в повседневности

Если спросить вас и ваших друзей, что такое аутентичность, наверняка у всех будут разные ответы. Для кого-то это значит оставаться самим собой или заниматься любимым делом. Для других это уютные улицы родного города или эмоции, которые испытываешь рядом с близкими людьми. Но, как показывает практика, никому не удается проиллюстрировать аутентичность настолько хорошо, как фотографам. А все потому, что изображения объясняют лучше слов.

Этим летом фотобанк Depositphotos, у которого уже более 180 млн стоковых файлов, запустил тематический фотоконкурс, предложив фотографам поделиться своим видением аутентичности с помощью снимков искренних моментов повседневной жизни. В конкурсе не было категорий, только главная тема — Authenticity 2.0.

Фотоконкурс длился полтора месяца. В течение этого времени 1 884 фотографа со всего мира загрузили более 5 200 изображений. Представляем вам подборку работ победителей, а также самых атмосферных снимков участников конкурса.