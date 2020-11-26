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25 завораживающих кадров от фотографов, которые научились видеть красоту в повседневности

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= Партнерский пост AdMe.ru и Depositphotos =

Если спросить вас и ваших друзей, что такое аутентичность, наверняка у всех будут разные ответы. Для кого-то это значит оставаться самим собой или заниматься любимым делом. Для других это уютные улицы родного города или эмоции, которые испытываешь рядом с близкими людьми. Но, как показывает практика, никому не удается проиллюстрировать аутентичность настолько хорошо, как фотографам. А все потому, что изображения объясняют лучше слов.

Этим летом фотобанк Depositphotos, у которого уже более 180 млн стоковых файлов, запустил тематический фотоконкурс, предложив фотографам поделиться своим видением аутентичности с помощью снимков искренних моментов повседневной жизни. В конкурсе не было категорий, только главная тема — Authenticity 2.0.

Фотоконкурс длился полтора месяца. В течение этого времени 1 884 фотографа со всего мира загрузили более 5 200 изображений. Представляем вам подборку работ победителей, а также самых атмосферных снимков участников конкурса.

1. Стефано Зокка

#authenticity_is юность Пьетро.

2. Каталин Сарас

3. Мохаммад Хедаят Саркер

#authenticity_is моя жизнь.

4. Анна Зограф

5. Хан Фан

#authenticity_is пересекать поле.

6. Саураб Сирохия

7. Рамазан Чиракоглу

#authenticity_is женщины, выполняющие повседневную работу с помощью традиционной дробилки.

8. Хан Фан

9. Азим Хан Ронни

10. Дина Алфаси

#authenticity_is показывать свое истинное Я и свои чувства.

11. Александр Юрковский

#authenticity_is способность любить друг друга, несмотря ни на что.

12. Барун Раджгария

13. Юлия Добровольская

#authenticity_is наши рассветы.

14. Михаил Капычка

15. Александра Чернобаб

#authenticity_is видеть красоту в каждом, независимо от внешности, и показывать это человеку с помощью камеры.

16. Зука Котрикадзе

17. Павел Зеленов

#authenticity_is проявление жизни в каждом моменте.

18. Ирина Каламурза

19. Евгений Степанов

#authenticity_is чистая сила.

20. Луи Навас

21. Размик Закарян

#authenticity_is солнечная дымка в повседневной жизни.

22. Антон Точнов

23. Анастасия Любицкая

#authenticity_is ничего лишнего, только жизнь, простота, красота.

24. Владислав Фомин

25. Прабу Мохан

#authenticity_is быть собой.

Посмотрите все загруженные изображения с хештегом #authenticity_is и почерпните вдохновение в атмосферных аутентичных снимках, созданных независимыми фотографами из разных уголков планеты.

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