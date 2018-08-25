25+ мужчин, которые не стали сдерживать эмоций при виде любимой в свадебном платье

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Свадебные фотографии всегда полны эмоций: вот мама невесты тайком утирает слезу, вот счастливые молодожены сияют на церемонии, а вот гости с улыбками поздравляют влюбленную пару. Каждый кадр ценен и важен, но особенное впечатление производят снимки неподдельного восторга и счастья, и один из них — момент, когда жених впервые видит свою избранницу в образе невесты.

Дженни Стормент (Jenny Storment) и некоторые другие свадебные фотографы специально уделяют внимание таким моментам — не постановочным, а полным искренних эмоций от первой встречи с невестой.

Мы в AdMe.ru не смогли сдержать чувств при взгляде на эти фотографии. Готовы поспорить, вы тоже на пару минут позабудете о своих делах.