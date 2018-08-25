25+ мужчин, которые не стали сдерживать эмоций при виде любимой в свадебном платье
Свадебные фотографии всегда полны эмоций: вот мама невесты тайком утирает слезу, вот счастливые молодожены сияют на церемонии, а вот гости с улыбками поздравляют влюбленную пару. Каждый кадр ценен и важен, но особенное впечатление производят снимки неподдельного восторга и счастья, и один из них — момент, когда жених впервые видит свою избранницу в образе невесты.
Дженни Стормент (Jenny Storment) и некоторые другие свадебные фотографы специально уделяют внимание таким моментам — не постановочным, а полным искренних эмоций от первой встречи с невестой.
Мы в AdMe.ru не смогли сдержать чувств при взгляде на эти фотографии. Готовы поспорить, вы тоже на пару минут позабудете о своих делах.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Думаем, такие фотографии способны тронуть каждого. А у вас остались на память снимки встречи со своей половинкой в день свадьбы? Уверены, вас тоже переполняли эмоции. Не стесняйтесь делиться счастливыми фото в комментариях!