24 фото, на которых вы увидите то, чего там и в помине не было

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Говорят, когда кажется, нужно креститься. Но в случае с фотографиями из этой подборки такой способ не работает. Люди-гиганты, беременный парень, хамящий кактус и 2D-здание. Стоит потратить гораздо больше 3 секунд на рассмотрение каждого снимка, чтобы понять, что же на самом деле там творится.

Мы в AdMe.ru уже подвергли сомнению собственное зрение и предлагаем вам тоже поиграть в игру «Оптические иллюзии» с помощью этих 24 фото.

«Я-то думал, что на фото красным обведено что-то важное, а потом понял, что это просто шланг от кальяна»

Мощный объектив для фотоаппарата. Мог бы быть, а на деле это просто сушилка для рук

Беременность этому парню явно к лицу

Камни на пляже Фуэртевентуры не отличить от попкорна

Кажется, что этот малыш появился на свет с шевелюрой как у Элвиса

Мастер маскировки в условиях городских джунглей

Создается впечатление, что девушка одновременно и брюнетка-кучеряшка, и блондинка с прямыми волосами

Словно дядя Степа — великан сошел со страниц детской книжки

«Зашла в туалет в супермаркете и сначала испытала отвращение от того, что он такой грязный, но, присмотревшись, поняла, что это такой дизайн»

Камуфляжные шорты в работе

Кажется, что это стеллажи на балконе, но когда видишь на фото людей, то понимаешь, что это лестница

Подержи меня за мизинчик, бро, а то мне так страшно, когда в ее руках паяльник

2D-здание в Амстердаме

На самом деле этот дом стоит ровно, а вот машины — нет, нужно только хорошенько присмотреться к соседнему зданию

В какой-то момент показалось, что у Пинк есть третья нога

Картина «Поцелуй ведьмы»

Кто побрил собаке лапы?

Тень как бы намекает, что девушка совсем не та, за кого себя выдает

Посмотрели? А теперь еще раз посмотрите

Мы всегда говорим, что коты состоят из жидкости. Вот доказательство

Кажется, что из этой трубы на самом деле вытекает мультяшная вода

Кофейное пятно на прилавке выглядит как ленивец

Если смотреть на этот кактус дольше одной секунды, реально начинает казаться, что он хамит

Фото этих друзей выглядит как неудачный фотошоп, но на самом деле рыба настоящая

Какое фото из нашей подборки больше всего помогло вам прокачать зрение и фантазию?