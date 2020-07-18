20+ завораживающих мест, которые покинули люди, но после этого стало даже лучше

Большинство зданий, покинутых людьми, выглядит в лучшем случае как декорации к мрачному триллеру. Но иногда заброшенными оказываются подлинные шедевры архитектуры разных времен, которые превращаются в произведения искусства, когда на них натыкается умелый фотограф. Пустые строения словно оживают, и мы воображаем себе людей, которые когда-то здесь жили, а иногда и пытаемся представить себя на их месте.

Мы в AdMe.ru нашли фотографии заброшенных мест, при виде которых по спине пробегают мурашки, но не от ужаса, а от восхищения.

«Прохожу мимо этого особняка каждый день. Его построили в 1906 году, а сейчас он уже 15 лет как пустует»

«Я сделал этот снимок с помощью дрона и пары прожекторов на нем»

Этот замок на острове в Ирландии был построен в XII веке, а заброшен — в XVI веке

Спальня в этой усадьбе осталась нетронутой

Тоннели подземного водохранилища пролегают под ногами ничего не подозревающих лондонцев

Покинутая церковь в России

«Кажется, это что-то из „Властелина колец“»

«Только представьте, что вы сражаетесь с боссом в игре — и эти статуи вдруг оживают»

Лесной домик в сказочной Норвегии

А из этого затонувшего корабля выросли деревья

«Ни за какие деньги я бы не полез в эту воду»

Чумной форт возле Кронштадта. С 1899-го по 1917 год в форте находилась исследовательская лаборатория, а в 90-х проводились рейв-вечеринки

«Шотландия полна заброшенных зданий, особенно в сельской местности»

«Заброшенный особняк в Бельгии. Я все еще в нем и прямо сейчас публикую этот пост»

«- Представьте, каково было бы здесь жить! — Без проблем, если там будет Wi-Fi и доставка Amazon».

В конце концов природа всегда берет свое

Одно время этот замок на севере Испании даже был открыт для туристов, но недолго

«Воображаю, будто гуляю тут в светлом пышном платье, как настоящая леди»

Лас-Позас — более 80 акров зеленых садов и сюрреалистичных бетонных построек

Это волшебное место служило домиком для уток в парке Пена, Португалия

Светлая часовня во Франции