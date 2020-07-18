20+ завораживающих мест, которые покинули люди, но после этого стало даже лучше
Большинство зданий, покинутых людьми, выглядит в лучшем случае как декорации к мрачному триллеру. Но иногда заброшенными оказываются подлинные шедевры архитектуры разных времен, которые превращаются в произведения искусства, когда на них натыкается умелый фотограф. Пустые строения словно оживают, и мы воображаем себе людей, которые когда-то здесь жили, а иногда и пытаемся представить себя на их месте.
Мы в AdMe.ru нашли фотографии заброшенных мест, при виде которых по спине пробегают мурашки, но не от ужаса, а от восхищения.
«Прохожу мимо этого особняка каждый день. Его построили в 1906 году, а сейчас он уже 15 лет как пустует»
«Я сделал этот снимок с помощью дрона и пары прожекторов на нем»
Этот замок на острове в Ирландии был построен в XII веке, а заброшен — в XVI веке
Спальня в этой усадьбе осталась нетронутой
Тоннели подземного водохранилища пролегают под ногами ничего не подозревающих лондонцев
Покинутая церковь в России
«Кажется, это что-то из „Властелина колец“»
«Только представьте, что вы сражаетесь с боссом в игре — и эти статуи вдруг оживают»
Лесной домик в сказочной Норвегии
А из этого затонувшего корабля выросли деревья
«Ни за какие деньги я бы не полез в эту воду»
Чумной форт возле Кронштадта. С 1899-го по 1917 год в форте находилась исследовательская лаборатория, а в 90-х проводились рейв-вечеринки
«Шотландия полна заброшенных зданий, особенно в сельской местности»
«Заброшенный особняк в Бельгии. Я все еще в нем и прямо сейчас публикую этот пост»
«- Представьте, каково было бы здесь жить!
— Без проблем, если там будет Wi-Fi и доставка Amazon».
В конце концов природа всегда берет свое
Одно время этот замок на севере Испании даже был открыт для туристов, но недолго
«Воображаю, будто гуляю тут в светлом пышном платье, как настоящая леди»
Лас-Позас — более 80 акров зеленых садов и сюрреалистичных бетонных построек
Это волшебное место служило домиком для уток в парке Пена, Португалия
Светлая часовня во Франции
Нам больше всего понравился ирландский замок посреди воды, а вам? Какие эмоции вы испытываете при виде зданий, которые оставили люди?
Фото на превью MyrnaVeep / reddit, amateurbuttonclicker / reddit