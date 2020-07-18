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20+ завораживающих мест, которые покинули люди, но после этого стало даже лучше

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Большинство зданий, покинутых людьми, выглядит в лучшем случае как декорации к мрачному триллеру. Но иногда заброшенными оказываются подлинные шедевры архитектуры разных времен, которые превращаются в произведения искусства, когда на них натыкается умелый фотограф. Пустые строения словно оживают, и мы воображаем себе людей, которые когда-то здесь жили, а иногда и пытаемся представить себя на их месте.

Мы в AdMe.ru нашли фотографии заброшенных мест, при виде которых по спине пробегают мурашки, но не от ужаса, а от восхищения.

«Прохожу мимо этого особняка каждый день. Его построили в 1906 году, а сейчас он уже 15 лет как пустует»

© iwasoncealilboy / reddit

«Я сделал этот снимок с помощью дрона и пары прожекторов на нем»

© GaryCPhoto / reddit

Этот замок на острове в Ирландии был построен в XII веке, а заброшен — в XVI веке

© Darksider2 / imgur

Спальня в этой усадьбе осталась нетронутой

Тоннели подземного водохранилища пролегают под ногами ничего не подозревающих лондонцев

© KremeDream / reddit

Покинутая церковь в России

© pupsikandr / reddit

«Кажется, это что-то из „Властелина колец“»

© newengland_explorer / reddit, © Tempest0042 / reddit

«Только представьте, что вы сражаетесь с боссом в игре — и эти статуи вдруг оживают»

© golden_an / reddit, © Haywan_maywan / reddit

Лесной домик в сказочной Норвегии

А из этого затонувшего корабля выросли деревья

© Thereaper29 / reddit

«Ни за какие деньги я бы не полез в эту воду»

© MyrnaVeep / reddit, © amateurbuttonclicker / reddit

Чумной форт возле Кронштадта. С 1899-го по 1917 год в форте находилась исследовательская лаборатория, а в 90-х проводились рейв-вечеринки

© sn0rk95 / reddit

«Шотландия полна заброшенных зданий, особенно в сельской местности»

© TheAmericanWannabe / reddit, © AC000000 / reddit

«Заброшенный особняк в Бельгии. Я все еще в нем и прямо сейчас публикую этот пост»

© kirederf7 / reddit

«- Представьте, каково было бы здесь жить!

— Без проблем, если там будет Wi-Fi и доставка Amazon».

© PlusFeeds / imgur, © tofuonplate / reddit

В конце концов природа всегда берет свое

© mtlgrems / reddit

Одно время этот замок на севере Испании даже был открыт для туристов, но недолго

© Darksider2 / imgur

«Воображаю, будто гуляю тут в светлом пышном платье, как настоящая леди»

© Basura_XXIV / reddit, © Princes_Slayer / reddit

Лас-Позас — более 80 акров зеленых садов и сюрреалистичных бетонных построек

© riyta / reddit

Это волшебное место служило домиком для уток в парке Пена, Португалия

Светлая часовня во Франции

Нам больше всего понравился ирландский замок посреди воды, а вам? Какие эмоции вы испытываете при виде зданий, которые оставили люди?

Фото на превью MyrnaVeep / reddit, amateurbuttonclicker / reddit
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