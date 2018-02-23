20 самых крутых фотографий этой зимы, которые стоит посмотреть на прощание
В этом году мы целовались под снегом, выбегали на мороз с кипятком, чтобы сделать снежный взрыв, разглядывали с детьми снежинки — и сами как будто видели их впервые. Нынешняя зима явила нам свои чудеса сполна: не пожалела ни снега, ни инея, ни морозных узоров, ни румянца, ни счастья и радости. Давайте попрощаемся с ней по-настоящему тепло.
AdMe.ru собрал самые впечатляющие зимние фотографии со всего мира — посмотрите и вспомните, как было здорово. А потом все вместе начнем ждать весеннего тепла и солнышка.
Бамбук зимой. Киото, Япония
Снегири. Норвегия
Боярышник во льду. Самара, Россия
Дорога в Баварских Альпах
Котофаны, которые обожают снег. Финляндия
Озеро в Швейцарии
Маленький хоккеист. Россия
Московский снегопад
Коттедж в Болу, Турция
Снежный пес. Колорадо
Лед на озере Байкал
Снежный путь. Норвегия
Озеро Минневанка в Канаде
Лисонька
Река Чикаго в США
Замок Нойшванштайн в Германии
Снежный взрыв. Канада
Дружба. Россия
Швейцарская железная дорога
Домик. Норвегия
Зима, ты была прекрасна. А теперь прощай. Весна идет!
Фото на превью sampycat