20 самых крутых фотографий этой зимы, которые стоит посмотреть на прощание

В этом году мы целовались под снегом, выбегали на мороз с кипятком, чтобы сделать снежный взрыв, разглядывали с детьми снежинки — и сами как будто видели их впервые. Нынешняя зима явила нам свои чудеса сполна: не пожалела ни снега, ни инея, ни морозных узоров, ни румянца, ни счастья и радости. Давайте попрощаемся с ней по-настоящему тепло.

AdMe.ru собрал самые впечатляющие зимние фотографии со всего мира — посмотрите и вспомните, как было здорово. А потом все вместе начнем ждать весеннего тепла и солнышка.

Бамбук зимой. Киото, Япония

Снегири. Норвегия

Боярышник во льду. Самара, Россия

Дорога в Баварских Альпах

Котофаны, которые обожают снег. Финляндия

Озеро в Швейцарии

Маленький хоккеист. Россия

Московский снегопад

Коттедж в Болу, Турция

Снежный пес. Колорадо

Лед на озере Байкал

Снежный путь. Норвегия

Озеро Минневанка в Канаде

Лисонька

Река Чикаго в США

Замок Нойшванштайн в Германии

Снежный взрыв. Канада

Дружба. Россия

Швейцарская железная дорога

Домик. Норвегия

Зима, ты была прекрасна. А теперь прощай. Весна идет!

Фото на превью sampycat

42 На склад!
11 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!