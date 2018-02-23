20 самых крутых фотографий этой зимы, которые стоит посмотреть на прощание

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В этом году мы целовались под снегом, выбегали на мороз с кипятком, чтобы сделать снежный взрыв, разглядывали с детьми снежинки — и сами как будто видели их впервые. Нынешняя зима явила нам свои чудеса сполна: не пожалела ни снега, ни инея, ни морозных узоров, ни румянца, ни счастья и радости. Давайте попрощаемся с ней по-настоящему тепло.