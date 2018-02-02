20 фотографий Северной Кореи, после которых фотографу навечно запретили въезд в страну

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Эрик Лафорг — фотограф, который много путешествует по миру. Только в Северной Корее он побывал 6 раз — с 2008 по 2012 год. Во время поездок ему удалось сфотографировать жизнь в стране такой, какая она есть, и тайком вывезти эти снимки на картах памяти. Однако 6-й визит Эрика в страну был последним, поскольку правительство КНДР пожизненно запретило ему въезд из-за отказа удалить из интернета фотографии, которые выставляют жизнь в стране трех Кимов в неприглядном свете.

О Северной Корее известно многое и в то же время практически ничего, ведь даже рассказы тех, кто побывал в этой стране, разительно отличаются друг от друга: кто-то говорит о тотальной бедности и столь же тотальном контроле со стороны государства, а кто-то же практически восхищается тамошней жизнью, утверждая, что ее жители — самые счастливые люди на свете. Но что же происходит там на самом деле? Наверное, истина где-то посередине. Люди, которым удалось сбежать от режима Кимов, рассказывают леденящие душу вещи о повседневной жизни северной части Корейского полуострова. С другой стороны, то, что многие из жителей Страны утренней свежести считают свою жизнь счастливой, вполне объяснимо, ведь счастье — понятие относительное и, если так можно выразиться, сравнительное: чтобы понять, что такое хорошо и что такое плохо, нужно иметь возможность сравнивать с чем-то другим. У жителей Северной Кореи такой возможности нет. Фотографии, сделанные Эриком Лафоргом, позволяют нам составить собственное мнение о КНДР. Вообще фотографу крупно повезло: если бы при выезде из страны северокорейские пограничники обнаружили незаконные фото, Эрику могли грозить немалые неприятности, в том числе и арест. Конечно, с 2012 года в стране изменилось довольно многое — так, например, стало появляться все больше обеспеченных людей и частных предприятий, проблемы с питанием постепенно решаются, однако до настоящих перемен все еще очень далеко. AdMe.ru предлагает вам посмотреть на некоторые из тысяч снимков, сделанных Эриком Лафоргом в Северной Корее, и попробовать составить свое собственное мнение о жизни в северной части Корейского полуострова.

1.

Влюбленные в Пхеньяне, 2008 год.

Эта фотография весьма и весьма нетипична для Северной Кореи, ведь публичное выражение чувств здесь — впрочем, как и в большинстве стран Азии, — считается чем-то очень неприличным. К тому же эта обычная на взгляд европейца фотография относится к разряду запрещенных, ведь снимать военных, особенно отдыхающих, местные власти не разрешают.

2.

Женщины-военные рядом с Монументом идей Чучхе, Пхеньян, 2012 год.

Еще одна «табуированная» фотография военных — на сей раз женщин. В 2015 году в связи с недостатком мужчин призывного возраста женщин тоже стали призывать в армию. В 17 лет все северокорейские девушки должны прибыть на призывной пункт, чтобы отправиться в армию на долгих 7 лет. Условия службы для женщин и мужчин одинаковы, причем одинаково тяжелы: военнослужащие живут в холодных бараках и так же, как и большая часть населения страны, нередко страдают от недоедания, а женщины — еще и от недостатка элементарных средств гигиены.

3.

Северокорейские пионеры, готовящиеся отдать дань уважения великим лидерам страны, Пхеньян, 2012 год.

Такие фото тоже могут попадать в разряд запрещенных, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, поводом может стать сбившийся галстук одного из пионеров, а во-вторых, дети на фото могут показаться кому-то слишком изможденными из-за недоедания. Однако власти КНДР отрицают тот факт, что большая часть населения страны не получает достаточно питания, между тем как дневной рацион большинства жителей Северной Кореи состоит из 200 граммов кукурузы, традиционной капусты кимчи и воды. Кстати, вопреки распространенному мнению, рис в Северной Корее — блюдо скорее праздничное, чем повседневное. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что сейчас люди в КНДР не умирают от голода, как было 20 лет назад, — начиная с 2013 года урожаи зерновых в стране увеличиваются год от года, что позволяет обеспечивать население как минимум самым необходимым.

4.

Коридор одной из станций Пхеньянского метро, 2012 год.

Метро в Пхеньяне — объект стратегический, а значит, фотографировать его можно только с разрешения гида. Кроме того, для иностранцев открыты всего 3 станции метро, по которым водят туристов и разрешают проехать в вагоне поезда. Но как только поезд достигает конечной для гостей страны станции, их просят выйти на платформу. И коридор, само собой, не входит в список мест, разрешенных для съемки.

5.

Жилые дома в городе Кэсон на границе с Южной Кореей, 2012 год.

Снимать жилые дома — особенно не те, что числятся как образцово-показательные, — еще одно табу для фотографа. Кстати, здесь можно разглядеть отсутствие штор на окнах, но нет их не из-за запрета, как принято считать, а просто потому, что у большинства жителей Северной Кореи нет средств на их покупку.

6.

Женщины продают уличную еду в Хамхыне, 2012 год.

В Северной Корее, как и везде в Азии, есть лотки с уличной едой. Правда, ассортимент блюд там невелик — в основном прохожим предлагают традиционную корейскую капусту кимчи. Те, кто пробовал, говорят, что это очень вкусно и очень, очень остро — настолько, что у неподготовленного европейца могут случиться проблемы с желудком.

7.

Статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, Пхеньян, 2012 год.

Эта фотография памятника двух руководителей КНДР тоже вполне могла не понравиться властям, а все из-за того, что бронзовые вожди были сфотографированы сбоку, хотя официально их не разрешено снимать только со спины. Кроме того, ни в коем случае нельзя «обрезать» памятникам головы и ноги или повторять их позы во время фотографирования. Кстати, фотографировать любые изображения вождей, на которые случайно упала тень, тоже запрещено.

8.

Красный трамвай, Пхеньян, 2012 год.

И еще одно невинное, на первый взгляд, фото, которое тоже могло попасть под запрет. В чем причина? Посмотрите внимательно на трамвай: его почтенный возраст, ржавые бока и битые стекла более чем красноречиво говорят об общем состоянии городского транспорта в КНДР. Кстати, в провинции об общественном транспорте и речи быть не может — люди там чаще всего передвигаются по старинке, в повозках на гужевой тяге.

9.

Старые дома в Кэсоне, 2011 год.

Эти довольно милые с виду дома на самом деле очень некомфортны для проживания. Чтобы обогреть дом (а зимы в Северной Корее далеко не самые теплые), используют очаги, служащие одновременно и обогревателем, и «плитой», на которой готовят пищу.

10.

Очередь к остановке общественного транспорта, Пхеньян, 2011 год.

Учитывая состояние общественного транспорта, перебои с электричеством и недостаток топлива, очередь на остановке — явление привычное и повседневное. Очевидно, что гадать о том, почему подобные фото не нравятся властям, не приходится.

11.

Женщина пытается укрыться от фотосъемки, Хамхын, 2011 год.

Местные жители не очень любят фотографироваться — страх перед иностранцами у многих здесь впитывается с молоком матери. Да и властям этот снимок явно бы не понравился: пожилая женщина и ребенок выглядят изможденными и не очень счастливыми.

12.

Химический завод, на котором производят синтетическую ткань, используемую для пошива одежды, Хамхын, 2011 год.

Как и любой завод в Северной Корее, химическая фабрика — объект стратегический, а значит, секретный. И хотя сам завод показывают туристам, посещение его запрещено, да и фотографировать можно с большой осторожностью — не стоит забывать о том, что жители Страны утренней свежести нередко ждут подвоха от иностранцев.

13.

Проверка зрения в образцово-показательном госпитале в Пхеньяне, 2011 год.

С этой фотографией и вовсе случился казус, который можно не сразу заметить: один глаз девушка-«пациентка» прикрывает ложкой, в то время как второй закрыт. А ведь врач проверяет зрение! Это наверняка не могли не заметить те, кто следит за туристами, которые так и норовят сохранить подобный снимок. Несмотря на то что такие показательные сценки вообще-то отлично отрепетированы, «актеры» не застрахованы от ошибок.

14.

Дети собираются на работу на коллективные сельскохозяйственные угодья, Пхеньян, 2010 год.

Каждый житель Северной Кореи — взрослый или ребенок — должен приносить пользу стране и изо всех сил помогать Великим руководителям делать жизнь своих сограждан лучше. Труд на коллективных полях — одна из обязанностей школьников, которых регулярно используют как бесплатную рабочую силу. Кстати говоря, в отличие от большинства бедных стран, в Северной Корее отличное образование — читать и писать здесь умеют 99 % жителей.

15.

Солдаты «выщипывают» газон, Пхеньян, 2009 год.

Такие сценки, которые можно часто увидеть в Пхеньяне, корейские гиды категорически запрещают фотографировать. Все дело в том, что «на Западе» их могут расценить как подтверждение того, что люди здесь голодают. Несмотря на то что рацион большей части северокорейцев весьма скромен, а трава нередко используется при приготовлении блюд, на самом деле военные вручную выщипывают пожелтевшие травинки, чтобы газон был идеальным.

16.

Женщины-военные, помогающие в работе на сельскохозяйственных угодьях, 2008 год.

Служба в северокорейской армии — это, по большому счету, работа, связанная с помощью рабочим и крестьянам — рук здесь постоянно не хватает, поскольку основная часть земель в стране малопригодна для сельского хозяйства. Да и приглядывать за крестьянами, которые не всегда работают так, как от них этого требует руководство страны, тоже кому-то нужно. Однако по официальной версии властей, военные всего лишь помогают крестьянам выполнять задачи, поставленные Великими руководителями.

17.

Грузовик, «закипевший» на дороге, 2011 год.

Из-за нехватки топлива многие автомобили за пределами Пхеньяна ездят на газу, который вырабатывается во время сжигания древесного угля. Неудивительно, что подобное топливо, которое применяли в Европе во время Второй мировой войны, приводит к поломке и без того не очень надежных транспортных средств.

18.

Деревня у горного массива Чхильбосан, 2010 год.

По словам самого Эрика Лафорга, после этого снимка гид отобрал у него фотоаппарат. Причина очевидна: бедность здесь прямо-таки бросается в глаза.

19.

Девушка за компьютером в образцово-показательной квартире, Хамхын, 2011 год.

Казалось бы, обычная сценка из современной жизни — девушка сидит за компьютером. Если бы не одно «но»: компьютер не работает. Причина этого понятна каждому, кто бывал в Северной Корее: отключение электричества здесь дело привычное, поскольку в стране катастрофически не хватает электростанций.

20.

Колючая проволока под напряжением на побережье Японского моря, 2008 год.

По официальной версии, задача подобного заграждения — охранять Северную Корею от недругов. Впрочем, скорее всего, оно помогает удерживать граждан страны в ее пределах, поскольку желающие убежать от режима пользуются каждой возможностью покинуть КНДР.