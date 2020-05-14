20+ фотографий, идеальность которых как глоток холодной минералки в жару

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В жизни так редко можно встретить что-то визуально идеальное, что каждая такая вещь или явление сразу притягивают взгляд. Порой оно получается абсолютно случайно, но иногда и люди создают что-то такое, прикладывая массу усилий.

AdMe.ru наткнулся на фотографии пользователей, которые моментально очаровывают даже того, кто мало знаком с перфекционизмом.

«Скол на моем стекле выглядит как кошачья мордочка»

«Так моя младшая сестренка делает бутерброды. Всегда!»

У этого кровавого апельсина симметричный цветовой градиент

«Солнце подсветило дорожку в моем цеху и создало пешеходный рай для перфекциониста»

«Посмотрите, как журнальный столик вписывается в дизайн моего нового ковра»

«Пена в моей ванне образовала спираль»

«Распылитель перфекциониста. Он спроектирован так, что вы сможете использовать всю жидкость до капли»

«Идеальное качество гирьки из набора времен СССР»

«Сделал куб из скобок для бумаги»

«Делал макросъемку перьев попугая, и это, вероятно, моя любимая фотография из всех когда-либо сделанных»

Безупречная гладкость песка на пляже

«Эти коровы в Эквадоре пасутся в унисон»

Собака-перфекционист нашла место, которое ей идеально подходит

Идеальная композиция из яблок на пироге

«Котельная как вид искусства»

Эти помидоры так идеальны, что даже подозрительно

«Укладывал плитку впервые и просто решил поделиться с вами»

«Я думал, что стол не втиснется, но с каждой стороны меньше 1 мм»

Это яблоко в равной степени сочетает в себе 2 сорта

«Я делал случайные волнообразные линии на планшете моей дочери и заметил идеальное пересечение ровно посередине. Прибавьте зум, и вы не пожалеете»

«Нашел свое старое фото с братом. Сейчас мне 28 лет»

Идеально выверенный кадр

Приходилось ли вам видеть что-то такое вживую? Может, и сфотографировать удалось?