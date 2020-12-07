20 раз, когда реальный размер вещей оказался, мягко скажем, неожиданным

Бывает, нам сложно представить, насколько большими или маленькими могут быть вещи, с которыми нам не приходится часто иметь дела. И не только — даже что-то привычное нам и хорошо знакомое порой принимает неожиданные масштабы. Например, некоторые растения могут легко укрыть от дождя несколько человек одним своим листом, а лимоны бывают размером с человеческую голову.

Мы в AdMe.ru сегодня подготовили подборку фотографий, которые продемонстрируют настоящий размер некоторых вещей. А в бонусе вас ждет история о том, как важно проверять габариты товара при покупке через интернет.

«Шипы этой акации выглядят как новый уровень боли»

А жирафы их едят. © GummyLorde / reddit

«Я держу полярную сову»

«Посмотрите на размер этой черники»

«Я в трепете перед габаритами этого парня»

«Вот так размер у этого банана»

«Нашла этот гигантский гриб после сильного ливня»

«Люстра, спущенная с потолка спортивной арены»

«Моя нога 51-го размера в сравнении с ногой моего маленького племянника»

«Только взгляните на размер дайверов в сравнении с подводной частью нефтяной вышки»

«Гигантские валуны в национальном парке Джошуа-Три, Калифорния»

«Эти отметки показывают уровень воды во время наводнений, которые случались ранее. А мой рост 180 см»

«Цепи для больших грузовых кораблей»

«Это череп синего кита»

«Личинка жука-голиафа, принадлежит моему другу. И это она еще не выросла до конца»

«Это строительный самосвал в сравнении с обычным грузовиком»

Якорь авианосца «Рональд Рейган»

«Чувствовала себя настоящей королевой, сидя на этом аметисте»

Монумент «Хроники Грузии». Если присмотреться, можно заметить внизу несколько человек

«Гигантский лист маланги»

Бонус: «Вот что может произойти, если делать заказ через интернет, не уточнив размеров»