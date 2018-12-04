20 фото, доказывающих, что борода меняет все

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Сегодня мужчины уделяют бороде много внимания. Ученые утверждают, что мужчины с бородой вызывают больше доверия, выглядят более мудрыми и привлекательными, а бородатый соискатель покажется работодателю более компетентным, чем его гладковыбритый конкурент.

AdMe.ru собрал самые невероятные преображения, связанные с бородой, которые могут вас изрядно удивить.

1. Это один и тот же человек?

2. 2-месячный путь от ребенка до адвоката дьявола

3. Просто отпусти бороду, которая будет тебе идти

4. «Решил попробовать что-то новенькое. Результат через 6 месяцев»

5. А как вам такое перевоплощение?

6. Комментарий с Reddit: «Если ты когда-нибудь побреешься, я тебя выслежу и прилеплю бороду обратно»

7. Из мальчишки в мужчину

8. Спасибо, что носишь одну и ту же одежду, Джеймс Миддлтон. Понять, что это один человек, можно только сравнив два этих снимка

9. Это вообще законно?

10. Как лучше: до или после?

11. Вот это усищи!

12. Вот еще один пример отличного решения

13. Бог бороды благословил тебя

14. Пора перестать жаловаться, что женщины используют косметику

15. Не вздумай ее сбривать!

16. Всего 2 месяца, и не нужна никакая программа защиты свидетелей!

17. «Таможенники остановили меня, потому что не могли поверить, что я и есть тот самый безбородый парень из паспорта»

18. Как ты можешь быть одним и тем же человеком?

19. Ну, по крайней мере, брови те же...

20. Борода творит настоящие чудеса!

Как вы думаете, борода меняет жизнь мужчины? Поделитесь своим мнением в комментариях!