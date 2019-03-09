20+ эффектных фото невест до и после нанесения свадебного макияжа
Один из ключевых моментов каждой свадьбы — это образ невесты. Ее прическа, платье и макияж обсуждаются так же активно, как и качество еды на банкете. Большинство женщин весьма озабочены своей внешностью в этот особенный день, и надо отдать им должное: приложенные усилия в итоге делают их еще более роскошными и очаровательными.
Мы в AdMe.ru приглашаем вас взглянуть на девушек, чье преображение с помощью косметики сделало их похожими на настоящих диснеевских принцесс.
1. Дерзкая. Яркая. Прекрасная
2. Некоторые косметические средства просто созданы для того, чтобы подчеркнуть наши лучшие черты
3. Счастливая улыбка и естественное сияние: вот и все, что нужно, чтобы быть звездой
4. Традиционный индийский свадебный макияж
5. Как профессиональная подружка невесты, я думаю, что вполне освоилась со свадебным макияжем
6. Почувствовать себя принцессой проще, чем кажется
7. Красота сохраняется в любом возрасте
8. С правильным макияжем чувствуешь себя лучше даже изнутри
9. Оцените репетицию прически и макияжа этой прелестной невесты
10. Иногда это больше чем просто свадебный макияж
11. Всегда лучше подчеркнуть свою естественную красоту
12. Дело еще и в уверенности
13. Пакистанский свадебный макияж
14. Красная помада — всегда хорошая идея
15. При желании ваш образ можно изменить в один миг
16. Все дело в глазах
17. Сногсшибательный, но весьма естественный образ
18. Главное — знать, как подчеркнуть свои достоинства
19. День свадьбы может быть поистине волшебным. Какая перемена!
20. Она выглядит так, словно вышла из сказки
21. Свадебный макияж на всем лице в сочетании с обилием украшений типичен для многих стран
22. Мечта, ставшая явью
23. Сколько мягкости и обаяния!
24. В подготовке к свадьбе столько особенного
25. Правильный макияж только подчеркнет вашу красоту
26. Памятный день (и памятный макияж тоже)
27. Кажется нереальным, но факт
Вы бы предпочли более естественный макияж в свой особенный день или хотели бы потрясти всех своим образом? А те, кто уже замужем, можете поделиться с нами своими фото!
Фото на превью arber_bytyqi_mua / instagram