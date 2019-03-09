20+ эффектных фото невест до и после нанесения свадебного макияжа

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Один из ключевых моментов каждой свадьбы — это образ невесты. Ее прическа, платье и макияж обсуждаются так же активно, как и качество еды на банкете. Большинство женщин весьма озабочены своей внешностью в этот особенный день, и надо отдать им должное: приложенные усилия в итоге делают их еще более роскошными и очаровательными.

Мы в AdMe.ru приглашаем вас взглянуть на девушек, чье преображение с помощью косметики сделало их похожими на настоящих диснеевских принцесс.

1. Дерзкая. Яркая. Прекрасная

2. Некоторые косметические средства просто созданы для того, чтобы подчеркнуть наши лучшие черты

3. Счастливая улыбка и естественное сияние: вот и все, что нужно, чтобы быть звездой

4. Традиционный индийский свадебный макияж

5. Как профессиональная подружка невесты, я думаю, что вполне освоилась со свадебным макияжем

6. Почувствовать себя принцессой проще, чем кажется

7. Красота сохраняется в любом возрасте

8. С правильным макияжем чувствуешь себя лучше даже изнутри

9. Оцените репетицию прически и макияжа этой прелестной невесты

10. Иногда это больше чем просто свадебный макияж

11. Всегда лучше подчеркнуть свою естественную красоту

12. Дело еще и в уверенности

13. Пакистанский свадебный макияж

14. Красная помада — всегда хорошая идея

15. При желании ваш образ можно изменить в один миг

16. Все дело в глазах

17. Сногсшибательный, но весьма естественный образ

18. Главное — знать, как подчеркнуть свои достоинства

19. День свадьбы может быть поистине волшебным. Какая перемена!

20. Она выглядит так, словно вышла из сказки

21. Свадебный макияж на всем лице в сочетании с обилием украшений типичен для многих стран

22. Мечта, ставшая явью

23. Сколько мягкости и обаяния!

24. В подготовке к свадьбе столько особенного

25. Правильный макияж только подчеркнет вашу красоту

26. Памятный день (и памятный макияж тоже)

27. Кажется нереальным, но факт

Вы бы предпочли более естественный макияж в свой особенный день или хотели бы потрясти всех своим образом? А те, кто уже замужем, можете поделиться с нами своими фото!