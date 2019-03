20+ эффектных фото невест до и после нанесения свадебного макияжа

Starting the wknd out w/a fab wedding party 🙌

Sis of the groom, ready for a fun night after glam! #bridesmaidmakeup #bridesmaid #weddingmakeup weddingmakeupartist #makeupartist #scottsdalemua #weddingglam #glam #tamarabickleymakeup pic.twitter.com/8xatskdIiC