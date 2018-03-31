Посмотрите, как выглядят самые красивые в мире женщины без косметики

Мы привыкли видеть знаменитостей при полном параде, с роскошным макияжем и укладкой. Однако некоторые звезды не стесняются показывать себя широкой публике без мейкапа и фотошопа. Благодаря этому мы можем убедиться, что самые красивые женщины мира обворожительны и без декоративной косметики.

AdMe.ru предлагает заглянуть в инстаграмы звездных красавиц и убедиться, что они прекрасны в своей естественности.

Кэти Холмс

Наоми Уоттс

Тайра Бэнкс

Диана Крюгер

Гвен Стефани

Алисия Сильверстоун

Белла Хадид

Ева Лонгория

Милла Йовович

Сальма Хайек и Пенелопа Крус

Шакира

Адель

Шэрон Стоун

Кэтрин Зета-Джонс

Кристина Агилера

Бонус: Мэрилин Монро

Какая из звездных красавиц вам больше всего понравилась без макияжа?

5 На склад!
4 Комментарии
  • 31 марта 2018
  • 4
  • 5883

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