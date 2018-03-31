Посмотрите, как выглядят самые красивые в мире женщины без косметики

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Мы привыкли видеть знаменитостей при полном параде, с роскошным макияжем и укладкой. Однако некоторые звезды не стесняются показывать себя широкой публике без мейкапа и фотошопа. Благодаря этому мы можем убедиться, что самые красивые женщины мира обворожительны и без декоративной косметики.