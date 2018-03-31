Посмотрите, как выглядят самые красивые в мире женщины без косметики
Мы привыкли видеть знаменитостей при полном параде, с роскошным макияжем и укладкой. Однако некоторые звезды не стесняются показывать себя широкой публике без мейкапа и фотошопа. Благодаря этому мы можем убедиться, что самые красивые женщины мира обворожительны и без декоративной косметики.
AdMe.ru предлагает заглянуть в инстаграмы звездных красавиц и убедиться, что они прекрасны в своей естественности.
Кэти Холмс
Наоми Уоттс
Тайра Бэнкс
Диана Крюгер
Гвен Стефани
Алисия Сильверстоун
Белла Хадид
Ева Лонгория
Милла Йовович
Сальма Хайек и Пенелопа Крус
Шакира
Адель
Шэрон Стоун
Кэтрин Зета-Джонс
Кристина Агилера
Бонус: Мэрилин Монро
Какая из звездных красавиц вам больше всего понравилась без макияжа?
Фото на превью Christina Aguilera/ instagram, Sipa USA/ eastnews