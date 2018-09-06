16 фото с глубоким смыслом, которые красноречивее тысячи слов

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

За каждой фотографией скрывается маленькая история. А некоторые снимки могут поведать гораздо больше, чем все слова в мире, и тронуть сильнее, чем самый убедительный рассказ. Наша фотоподборка — из таких.

AdMe.ru собрал для вас снимки со смыслом, которые цепляют не только взгляд, но и душу.

1. Запечатленная в татуировке дружба на века

2. Беженка с ребенком

3. Парень с синдромом Дауна решился отправиться на первое в жизни собеседование

4. Хозяйка впервые оставила пса одного и ушла на учебу

5. Мужчина торгует сладостями в разрушенном войной городе

6. Сквозь тысячи лет: девочка и фигура неандертальца из музея

7. Мужчина спас животных во время сильного ливня

8. Смотритель храма наблюдает за извержением вулкана на Бали

9. Орел принял дрон за добычу

10. Солдат успокаивает малышку во время спасательной операции

11. Афганский мальчик торгует вареными яйцами

12. Любовь длиною в восемь десятков лет

13. Друзья, которые все делят пополам

14. Тату умершего отца — и такая же у его сына

15. Малыши в детском саду прощаются друг с другом перед школой

16. Легендарный легкоатлет Усэйн Болт жмет руки болельщикам

Какое фото запало вам в душу?