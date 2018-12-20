16 фотографий, которые выглядят как фотошоп, но на самом деле абсолютно реальны
Фотошоп — программа с огромными возможностями, способная полностью изменить любой предмет или человека. Однако существует кое-что покруче, способное создавать то, что человеку и не снилось. Это сама мать-природа, которая, согласно высказыванию Мехмета Мурата Илдана, «всегда может посмеяться над силой человека». Иногда же люди объединяют свои усилия с природой, и тогда получаются по-настоящему невероятные творения.
AdMe.ru собрал 20 изображений, которые многим покажутся поддельными, однако они абсолютно реальны и не подвергались ни малейшей обработке.
1. Деревья после шторма в Нижней Саксонии, Германия
2. Проволочная скульптура Бенедикта Рэдклиффа
3. Довольно большой улов
4. Пасечник Ши Пинг, облепленный 460 тыс. пчел
5. Невероятно реалистичная скульптура Рона Мьюека
6. Скульптура «Кран, висящий в воздухе», Испания
7. Вся сила макияжа
8. Отель в виде круизного лайнера в Южной Корее
9. Два китайских рыбака плывут по реке, поросшей ряской
10. Торнадо и радуга появились в Канзасе одновременно
11. Песчаное облако пересекает улицу
12. Оптическая иллюзия Жоржа Руссе
13. Дом из дерева и зеркал в пустыне, Калифорния
14. Козы — создания, которые умеют балансировать лучше всех в мире
15. Цветущий парк Такиноуэ, Япония
16. Скульптура «Уменьшение и Восхождение», Австралия
Можете представить, что это подлинные изображения, или все еще думаете, что это невозможно? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Фото на превью Malgoyadooya / imgur