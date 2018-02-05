14 человек, которых хлебом не корми — дай поиграть с фотошопом

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Баттл — популярный сегодня формат, в котором участвуют не только танцоры с рэперами, но и те, кто смыслит в фотошопе. На популярном сайте reddit часто проводятся конкурсы по редактированию фотографий, и поверьте, там есть на что посмотреть.

AdMe.ru собрал 14 популярных фотографий, принимавших участие в фотошоп-битвах, и результаты их обработки, которые набрали наибольшее количество голосов. Смотрите, улыбайтесь, показывайте друзьям, ведь смех чертовски полезная штука.

1. Это Азуки — самый популярный ежик в инстаграм

2. Кажется, тут уже все придумал тот, кто сложил таким образом газеты. Но нет...

3. Кот, который чертовски круто танцует

4. Вот она, истинная любовь, для которой не существует преград

5. Когда ничто и никто не может помешать тебе восхищаться самим собой

6. Кажется, интернет придумали для того, чтобы показывать котиков

7. Пришло время задуматься о бренности бытия

8. Этот кот выбежал на футбольное поле прямо во время матча

9. В — великолепие

10. Это самое искреннее удивление, которое мы видели

11. Так выглядит зной

12. Да пребудет с нами сила!

13. «Вставай. Это не твоя война»

14. Элегантный шиба-ину уклоняется от снежка