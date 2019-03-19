10 мест планеты, тайны которых еще предстоит разгадать (От поселка Растесс просто мурашки по коже)

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Есть еще на нашей планете местечки, в которых творятся странные и необъяснимые вещи. И хотя их становится все меньше (наука ведь не спит), кое-что еще способно по-настоящему удивлять. Вот про такие мистические местности и пойдет речь в нашей статье.

Если вы любите все необъяснимое и загадочное, то список, составленный AdMe.ru, точно придется вам по нраву. А если не верите в паранормальные явления и придерживаетесь сугубо скептической точки зрения, будем рады вашему мнению в комментариях.

Ирландия, древнее каменное сооружение Ньюгрейндж

Недалеко от Дублина скрывается древнейшее (старше египетских пирамид на целых 700 лет) каменное сооружение. Ученые склоны считать это место гробницей, но это только одна из версий. По другой версии, Ньюгрейндж использовался в качестве обсерватории (во время зимнего солнцестояния самый первый утренний луч проникал сквозь специальное отверстие в стене и освещал помещение изнутри). До сих пор точно неизвестно, что означают надписи на камнях, как, с помощью чего возвели этот огромный комплекс и, главное, для каких целей.

Великобритания, холм и башня Гластонбери

Место хорошо известно любителям сказаний о короле Артуре. И неудивительно, ведь считается, что на холме в английском графстве Сомерсет, как раз где находится башня средневековой церкви Святого Михаила, расположен вход в Авалон — мифический мир из кельтских сказаний, в котором обитала фея Моргана и где нашел место своего упокоения король Артур. По легенде, в 1191 году монахи из Гластонберийского аббатства нашли там саркофаги с останками Артура и его жены Гвиневры. Согласно раскопкам, в III веке до н. э. здесь действительно существовало большое кельтское поселение. И поскольку в то время было очень много наводнений, холм превращался в труднодоступный остров. На данный момент это место привлекает различных исследователей паранормальных явлений, что неудивительно. Сейчас башня и холм являются памятниками общенационального значения.

Заброшенный поселок Растесс в России

Российский поселок Растесс в Свердловской области был основан в XVI веке для обслуживания Бабиновского тракта, но был покинут его жителями в XX веке, примерно в 1970-е годы, так как все инфраструктурные объекты закрылись. Но причиной массового отъезда жителей стало то, что заключенные из близлежащей колонии-поселения разрывали могилы на местном кладбище в поисках золота и мародерствовали в домах местных. По легенде, люди, населявшие Растесс, бесследно исчезли, оставив свои вещи на местах.

За последние 30 лет на месте бывшего поселка очевидцы наблюдали НЛО и другую необъяснимую паранормальную активность. До сих пор никто досконально не изучил феномен этой местности.

Мексика, пустыня с аномальной зоной молчания

Пустыня, находящаяся на границе штатов Дуранго, Чиуауа и Коауила, по праву может считаться аномальной зоной. Тут нет никакой связи, ни радио-, ни звуковые сигналы не могут пробиться в эту местность. Так же странно ведут себя и компас с часами — просто не работают. Известно, что ранее тут был древний океан. Ученые, изучающие явление, пришли только к одному выводу: нечто глушит сигнал, а вот что именно — до сих пор неизвестно. Как бывает в таких ситуациях, пустыня тут же обросла легендами — от исчезновения самолетов до появления НЛО. Но загадка до сих пор так и не разгадана.

США, легенда дома Винчестеров

Дом был построен в 1884 году вдовой Уильяма Винчестера (сына Оливера Винчестера, изобретателя одноименной винтовки) Сарой. По легенде, вдова, мучимая проклятьем, которое постигло ее семью по воле всех убиенных от оружия, созданного ее родственником, обратилась к медиуму, который посоветовал ей построить жилище так, чтобы она могла спрятаться в нем от рассерженных духов. Следуя этому совету, Сара начала строительство самого знаменитого в США дома с призраками. Планировка была причудлива, лестницы вели в никуда, и окна располагались там, где им было не место. На самом деле все огромные средства вдовы были вложены в строительство и постоянную переделку большого особняка. Комнаты меняли по ее собственным планам. Примечательно, что строителями были не профессионалы, а обычные работники, которых она обеспечила куском хлеба на долгий промежуток времени.

Москва, Голосов овраг в музее-заповеднике «Коломенское»

Овраг находится в музее-заповеднике «Коломенское». Проходит вдоль берега Москвы-реки до проспекта Андропова. Тут расположены Гусь-камень и Девий (Девичий) камень, а также церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи. По одному из преданий, именно в этом овраге люди блуждали в зеленом тумане, а когда выходили из него, обнаруживали, что прошло значительно больше времени, чем им казалось, иногда целые десятилетия. Камням же приписывают магические свойства: Гусь-камень приносил удачу в бою, а Девичий камень сулил женское счастье. Место, которое точно стоит посетить всем исследователям необъяснимого.

Великобритания, деревня Плакли

Пожалуй, одна из самых знаменитых английских деревень с призраками. Она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса 1989 года по этому поводу. По легенде, на дороге из Плакли в Малтманз-Хилл можно встретить призрачную карету, на пастбище столкнуться с духом полковника и т. д. Таких историй всего 12 — по счету обитающих в Плакли потусторонних личностей. Эта деревня до сих пор привлекает всех охотников за привидениями. Неизвестно, почему такая активность проявляется именно в этом месте, но, по словам очевидцев, то, что они встречали, действительно не поддается никаким научным объяснениям.

Финляндия, огни озера Паасселка

Осенью на озере наблюдается довольно загадочное явление — блуждающие огни. Одни из них имеют шарообразную форму, другие просто похожи на языки пламени. Финны считают, что именно в тех местах, где появляется пламя, спрятан клад. Как бы то ни было, точного объяснения у науки нет. По одной из теорий, это разряды электричества в атмосфере, по другой — воспламеняющийся газ. Однако эти теории не объясняют, почему огни ведут себя как живые: могут перемещаться за лодками и исчезать с поразительной скоростью. В любом случае это удивительное явление еще ждет, что бы его разгадали.

Чехия, катакомбы Йиглавы

В этих катакомбах люди замечают удивительные явления. Например, археологи зафиксировали звук органа, а в одном из проходов наблюдали лестницу, излучающую красный свет. Что это такое, наука пока не может объяснить, но точно исключает массовые галлюцинации.

Могила Николаса Кейджа