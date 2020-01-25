В чем секрет успеха бренда Louboutin и почему его основателя называют королем неудобной обуви

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Даже те, кто далек от моды или предпочитает спортивную обувь, знают о бренде Louboutin. Туфлям этой марки посвятила свою песню Дженнифер Лопес. А в 2016 году группа «Ленинград» сняла клип на песню «Экспонат», где фактически показана реальная история создания бренда: на самом деле на создание красной подошвы Кристиана Лубутена тоже вдохновил лак для ногтей.

Мы в AdMe.ru решили изучить, в чем секрет успеха этой обуви, а также выяснить, почему все-таки правильно произносить название бренда «Лубутен», а не «Лабутен» или «Лабутан».

1. Как появился бренд Louboutin

По словам Лубутена, его увлечение обувью началось в 1976 году, когда, будучи еще школьником, он посетил Музей искусства стран Африки и Океании. Там Кристиан увидел знак, который запрещал женщинам входить в здание в обуви на шпильках, чтобы не повредить дорогой пол. Позже он говорил: «Я хотел бросить этому вызов. Хотел создать что-то, что нарушит правила и заставит женщин чувствовать себя уверенными и самодостаточными».

Кристиан был очарован мировой культурой, в юношестве он провел год в Египте, а также жил в Индии. По возвращении в Париж он создал портфолио из рисунков обуви на каблуках. Это привело его к работе с дизайнером Шарлем Журданом, а затем к внештатному сотрудничеству с Chanel и Yves Saint Laurent.

В конце 80-х Лубутен хотел отказаться от карьеры в обувном деле и заняться ландшафтным дизайном, но он очень скучал по обуви. Знаменитая красная подошва появилась в 1993 году. Кристиан был расстроен тем, что эскизы туфель на бумаге выглядели красиво, а вживую им чего-то не хватало. Размышляя над тем, что можно добавить, он вдруг увидел красный лак для ногтей у своей ассистентки. Дизайнер тут же покрасил им подошву и понял, что эти туфли ждет успех.

2. Компания отстаивает право на красный цвет подошвы и судится с теми, кто его использует

В некоторых странах красная подошва является товарным знаком и другие производители обуви не могут использовать ее в своих моделях. Это правило действует в части стран Евросоюза, в России, Китае, Австралии и других государствах.

Кристиан Лубутен не раз судился с теми, кто, по его мнению, нарушает его авторские права. В 2011 году он подал иск на компанию Zara из-за схожести их пары туфель с моделью Yo Yo от Louboutin. Однако суд Франции остался на стороне ответчика, пояснив, что условия товарного знака истца расплывчаты и сочетание цветов запатентовать нельзя.

В апреле 2011 года также началась судебная тяжба между Louboutin и Yves Saint Laurent. Кристиан Лубутен подал в суд на конкурентов, утверждая, что они копируют дизайн его обуви. Процесс длился 18 месяцев, на протяжении которых компании подавали иски друг против друга. Во время последнего заседания суд передал право на красную подошву бренду Christian Louboutin. Yves Saint Laurent разрешили использовать этот товарный знак, только если вся поверхность туфель будет окрашена в этот цвет.

3. Делают обувь вручную и выпускают эксклюзивные модели

Обувь Louboutin делают вручную. Для производства каждой единицы нужно совершить более 30 операций, на это уходит около 150 часов. Покраска подошвы в фирменный цвет происходит в обстановке строжайшей секретности.

Цены на обувь очень высокие и могут достигать до $ 6 тыс. Это определяется в том числе и тем, что в производстве используются редкие и эксклюзивные материалы. Например, мех енота, кристаллы Swarovski, перья. Но, несмотря на высокую цену, красная подошва туфель начинает стаптываться уже после первой носки.

В коллекции Louboutin, помимо классики, есть эксклюзивные и, мягко говоря, необычные пары обуви. Так, к премьере фильма «Малефисента» Кристиан Лубутен совместно с Анджелиной Джоли создали туфли с необычной формой каблука. Прибыль от их продаж была направлена на благотворительность — в организацию «SOS. Детские деревни». А искусство балета вдохновило мастера на модель Louboutin Ballerina — пуанты на огромном каблуке с красной подошвой.

4. Открыто говорят о том, что их обувь неудобная

Кристиан Лубутен не позиционирует обувь как удобную. В интервью Vogue он как-то сказал: «Люди называют меня королем неудобной обуви. Я, конечно, не хочу, чтобы вашим ногам было больно, но создавать что-то комфортное — не моя задача. Я стараюсь делать высокие каблуки настолько удобными, насколько это возможно, но главное для меня все же дизайн, красота и сексуальность. Я не против комфорта, но я на нем не фокусируюсь».

Тем не менее девушки считают эту обувь достаточно удобной. Но есть лайфхак: покупать туфли, которые будут сидеть на ноге не плотно, а немного свободно. Также желательно пользоваться специальными подушечками, чтобы обувь не натирала.

5. Можно сшить пару туфель по индивидуальному заказу

В Париже есть ателье Кристиана Лубутена, где работают 4 мастера и изготавливают обувь по индивидуальным заказам.

Сначала директор ателье измеряет ногу клиента по более чем 12 ключевым точкам. Затем с помощью формы создается уникальная 3-мерная модель ноги. Заказчик выбирает дизайн, и начинается процесс пошива обуви. На сайте модного обувного дома сказано, что ни одна готовая модель туфель не покидает стены мастерской без красной подошвы и без одобрения самого Кристиана Лубутена.

Для французской актрисы Ариэль Домбаль сделали пару обуви с прозрачными каблуками. Внутрь заключили любовные письма от ее мужа-философа, прядь волос и перо.

6. Бренд Louboutin активно борется с подделками, но был обвинен в эксплуатации людей

За последние несколько лет компания разослала сотни уведомлений о нарушении авторских прав в Google, чтобы сайты, продающие фейковые туфли, исключили из результатов поиска.

На официальном сайте модного дома есть раздел Stopfake. Там можно проверить, оригинальная ли обувь продается в том или ином магазине, пожаловаться на мошенников и почитать новости о борьбе с недобросовестными продавцами.

Тем не менее сам Кристиан Лубутен был обвинен в эксплуатации людей — индейцев племени майя. В 2017 году совместно с художницами фонда Taller Maya, который занимается сохранением древних традиций, дизайнер произвел коллекцию сумок Mexicaba. 10% от продажи были направлены на поддержку фонда. Но эта коллаборация вызвала волну возмущения: Лубутена раскритиковали за то, что он заплатил за каждую сумку 238 мексиканских песо ($ 12,51), а продавал — за 28 тыс. мексиканских песо ($ 1 470).

7. Не переживает из-за феминизма и отказа от каблуков

На волне феминизма и роста популярности кроссовок продажи обуви на каблуке стали падать. По исследованиям маркетинговой компании NPD Group, в США спрос на подобные модели снизился на 11 %.

В борьбу против неудобных туфель включились и знаменитости, которые составляют значительную часть покупателей люксовой обуви. В 2018 году Кристен Стюарт сняла туфли с красной подошвой на Каннском фестивале, чем вызвала бурное обсуждение своего поступка в сети.

Кристиан Лубутен назвал это игрой. Он считает, что девушки носят каблуки не для того, чтобы угодить мужчинам, а среди феминисток много самодостаточных женщин, которые делают яркий макияж и ходят в обуви на шпильках.

8. Louboutin делают не только туфли на высоком каблуке

После того как Кристиан Лубутен создал красивую обувь для женщин, он пошел дальше и придумал обувь для мужчин. Первая коллекция появилась в 2009 году. На официальном сайте модного дома есть раздел, где можно найти как кроссовки, так и классические туфли и эксклюзивные модели.

В 2014 году бренд Christian Louboutin выпустил лак для ногтей, в 2015-м — помаду. Крышечка флакона лака напоминает форму каблука туфель, среди оттенков есть красный цвет — такой же, как у подошвы обуви. Кроме того, у Louboutin есть свой парфюм, подводка для глаз, украшения, ремни и другие аксессуары.

Бонус: как же все-таки правильно произносится название бренда

Название бренда произносится так же, как и фамилия его основателя — «Лубутен». «Лабутен» и «Лабутан» не говорят, а в песне «Экспонат» это слово намеренно искажают.

Как вы считаете, стоит обувь Louboutin своих денег или цена пары классических туфель завышена?