Продавцы магазинов дорогой одежды откровенно рассказали, что на самом деле происходит за дверями бутиков

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У большинства людей магазины дорогих брендов и бутики ассоциируются с элитой и роскошью. А вакансия продавца дизайнерских товаров богатым и известным людям выглядит заманчиво. Однако работа за стойкой магазина дорогой одежды далеко не всегда является такой привлекательной, как кажется.

AdMe.ru собрал откровения продавцов-консультантов, работавших с luxury fashion, и спешит поделиться ими с вами.

1. Достаток покупателя узнают не по его одежде

Одежда может быть и небрендовой. А вот если есть дорогие часы, значит, клиент может позволить себе потратить значительную сумму в бутике, и тогда повышенное внимание продавцов ему обеспечено. Если заходит покупатель с зонтиком, сотрудник торгового зала будет не так усерден, ведь при бутиках есть крытые стоянки, а зонтик говорит о том, что машины у клиента нет. Следовательно, вещи в магазине ему не по карману. Часто достаток покупателя определяют по поведению. Это могут быть богатые люди, которые деньгами не кичатся и относятся к шопингу просто: пришел, примерил, купил.

2. Продавцы носят одежду из магазина, но не покупают ее

Если у продавца нет возможности тратить всю зарплату на платья от Dolce & Gabbana, а пофорсить хочется, то он может легко взять их из магазина, а потом повесить обратно. При этом никто вещи после себя не стирает: запах порошка не сразу выветрится. Кроме того, деликатную ткань очень легко испортить при стирке. Проще сказать, что кто-то мерил и испачкал, потому что очень многие, примеряя одежду, оставляют на ней следы от косметики. Клиенты в это легко поверят.

3. В бутиках всегда есть тайные охранники, которых даже продавцы не знают в лицо

Был случай, когда мужчина заменил дорогой кошелек на подделку, а оригинал унес. Никто не заметил вовремя, а обнаружили подмену, когда он уже ушел. Часто бывает так, что воруют состоятельные люди. Они могут купить 100 таких кошельков, но им все же хочется украсть. На этот случай есть тайные охранники: они приходят под видом обычных клиентов и следят, чтобы никто, включая продавцов, не украл товар.

4. Высокая цена не всегда означает, что вещь качественная

Цены на обувь могут быть одинаковыми, но вот качество ее может сильно различаться. Продавцы обязательно скажут клиентам, что все сделано в Италии, а по факту итальянского производства может быть только колодка, а все остальное сшили на Украине, в Бразилии или Китае. При этом оригинал и подделка могут стоить одинаково и лежать на одной полке.

5. Далеко не все клиенты бутиков действительно ими являются

Ходите в магазин только с проверенными людьми, не слушайте продавцов и «случайных покупателей». Нередко хозяин бутика может зайти и, увидев клиентку в брюках, которые она никак не решается взять, сделать множество комплиментов и притвориться, что он хочет сейчас же купить их для своей жены. Продавцы на это должны сказать, что эти брюки — последние. И вот женщина уже бежит с ними на кассу. Таким же образом могут вести себя продавщицы из другого магазина бренда, если он расположен рядом. Они часто играют роль случайных покупательниц, которым нужна именно та вещь, которую примеряет клиент. Нередко владельцы бутиков нанимают для этой цели молодых симпатичных женщин.

6. Скидок на самом деле не бывает

В этом главное отличие бутиков от сетевых магазинов: ценник можно поставить любой. Часто бывает так, что даже сам хозяин не в курсе, по какой цене берут товар в его магазине. Продавцы могут продать клиенту вещь, а разницу забрать себе. Сделать это очень легко, ведь работники в большинстве бутиков имеют льготу: они покупают одежду в своих магазинах по себестоимости. На кассе можно провести покупку клиента как свою, но «забыть» упомянуть о скидке.

7. Для знаменитых клиентов выделяется специальная комната

К приезду звезды в VIP-комнате уже вывешены все интересующие ее модели. Как правило, знаменитости заранее сообщают, что хотели бы примерить, и продавцы встречают их уже подготовленными. В этой примерочной клиент может попросить что угодно: выпить, перекусить, а еще ему предоставляется персональный помощник.

8. Продавцам нельзя нарушать дресс-код

Продавцы в одном магазине будут примерно одного роста, одинаковой комплекции и правильного телосложения. Черты лица должны быть привлекательными, кожа - чистой и ухоженной, руки - правильной, красивой формы. Платья без рукавов — это табу: плечи всегда должны быть закрыты.

9. Консультанты никогда не будут навязывать товар

Продавать товар работники должны интеллигентно. Покупатели люксовых брендов редко нуждаются в обновке как в осознанной необходимости, так как вещей у них много. В бутиках они совершают по большей части эмоциональные покупки. И эти эмоции должны быть приятными, чтобы за ними хотелось вернуться. Поэтому продавцы должны знать потребности клиента и предугадывать его нужды.

10. Клиенты часто используют бутик как место встреч

В зале магазинов люксовых брендов часто есть кофемашина, дорогой алкоголь, легкие закуски и шоколад. Продавцы могут подать шампанское — это тоже составляющая персонального обслуживания. Поскольку навязчиво предлагать товар запрещено, клиенты могут просидеть хоть до закрытия магазина, поев выпив и ничего не купив.

Предпочли бы вы покупке одежды в бутиках сетевые магазины?