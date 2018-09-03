Приемы Кейт Миддлтон, которые помогают ей носить одну и ту же вещь и каждый раз выглядеть в ней по-новому

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Герцогиня Кембриджская неоднократно появлялась на публике в одних и тех же нарядах, хотя может позволить себе менять платья по нескольку раз на дню. Утонченная элегантность в рамках разумного потребления — вот одна из тех причин, по которым Кэтрин заслужила любовь британских подданных. При этом ни один из ее выходов не повторяет другой в точности. В этом герцогиня является продолжательницей традиций, заложенных ее легендарной свекровью — принцессой Дианой. В конце статьи вас ждет бонус: выходы леди Ди, во время которых ей удавалось подать одну и ту же вещь так, что повтор практически невозможно заметить.

AdMe.ru заинтересовался тем, какие хитрости позволяют Кейт Миддлтон надевать одну и ту же вещь снова и снова, но при этом всегда выглядеть по-разному, и какие из этих приемов можно взять на вооружение.

1. Молочное платье-пальто

Это элегантное платье-пальто герцогиня надевала как минимум 4 раза: на крестины принцессы Шарлотты в 2015 году, на парад в честь официального дня рождения королевы в 2016-м, во время официального визита в Бельгию в 2017 году и на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года. Для каждого выхода герцогиня выбирала разные шляпки и разные укладки волос. На мероприятии в Бельгии на лацкане пальто можно увидеть брошь в виде красного мака — символа памяти жертв военных и гражданских вооруженных конфликтов. Этот акцент тоже делает образ несколько иным.

2. Красное платье

Это эффектное алое платье Кейт также надевала неоднократно. Образы герцогини отличаются разными клатчами и тем, что в одном случае есть шляпка и брошь, а в другом нет.

3. Изумрудное платье

Один наряд — два абсолютно разных образа. И опять правят бал аксессуары — разные ремни, отсутствие украшений слева и серьги с подвеской справа. Немаловажную роль играет и эффектный акцент в виде шляпки, дополняющий образ слева.

4. Кружевное платье

Стильное кружевное платье герцогиня надевала на торжественное мероприятие в 2012 году и снова обратилась к этому наряду уже в 2014-м. Акцент в виде пояса на талии, разные шляпки и клатчи — и наряд уже не будет прежним.

5. Бежевое платье-пальто

Это элегантное пальто — пример того, что некоторые вещи Кейт Миддлтон носит еще со времен своего девичества. Так, на фото вверху Кейт была запечатлена на свадьбе Лоры Паркер-Боулз и Гарри Лопеса в 2006 году. Тогда она еще не являлась супругой принца Уильяма и, соответственно, герцогиней. Впоследствии Кэтрин появлялась на публике в этом наряде в 2011 году, а затем вновь была замечена в нем в 2016-м, то есть спустя 10 лет с момента первого выхода. Благодаря разным шляпкам, клатчам и украшениям наряд каждый раз выглядит несколько иначе.

6. Вечернее платье

Вечернее платье зачастую считают платьем одного выхода. Однако из любого правила есть исключения: порой и герцогиня может позволить себе надеть одно и то же вечернее платье несколько раз, причем даже в течение одного года, — при условии, что оно будет дополнено разными украшениями. На фото слева — февраль 2014-го, справа — декабрь этого же года.

7. Зеленое платье-пальто

Еще два эффектных и таких разных выхода герцогини Кембриджской в одном и том же пальто в честь празднования Дня святого Патрика в 2012 и 2013 году. Созданию принципиально иного образа во втором случае помогла черная водолазка, перчатки и плотные черные колготки.

8. Желтое пальто

Это желтое платье-пальто герцогиня уже надевала в 2012 году, а потом выбрала его еще раз для официального визита в Бутан в 2016 году. В 2016 году наряд выглядит по-другому благодаря отсутствию шляпки, другой укладке, клатчу и украшениям.

Бонус: выходы принцессы Дианы

Принцесса Диана тоже часто повторно надевала одни и те же наряды, и зачастую она делала это столь виртуозно, что не сразу можно было заметить, что это образы с одной и той же вещью. К примеру, повязку на голову с драгоценными камнями леди Ди впоследствии превратила в ожерелье-чокер.

Верхняя часть наряда одна, а образы совершенно разные. Не приглядишься — не догадаешься.