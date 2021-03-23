Мы вдохновились стильными образами звезд и попробовали воссоздать их наряды. Удался ли наш эксперимент, решать вам

Многие дамы нередко заимствуют стильные сочетания в одежде у известных личностей. Мы в редакции тоже время от времени рассматриваем образы знаменитых женщин, некоторые из которых так и хочется примерить самим.

Мы в AdMe.ru выбрали несколько нарядов, которые по-своему повторили с помощью личного гардероба, товаров из магазинов и умелых рук швеи. А в бонусе вы увидите, как одна из девушек смогла почувствовать себя героиней популярного сериала.

Виктория Бекхэм

«Мне давно хотелось попробовать образ с классическим бежевым пальто, но я все никак не могла найти подходящий фасон и не до конца была уверена в том, что хочу такую же вещь, как у многих. Но увидев образ Виктории, я поняла: сейчас или никогда. Мне понравилось сочетание оттенков брюк и пальто. И показалось интересным использовать гольф в тон полоскам на рубашке, однако в своем наряде я решила пойти более классическим путем и примерила белый вариант», — говорит Дарья.

Рианна

«Короткие джинсовые шорты я воспринимала всегда как исключительно пляжную либо загородную одежду. Но почему Рианне можно, а мне нет? Достала их из недр шкафа, повозилась немного с пиджаком: пришлось скреплять, так как застежек на нем нет. В принципе, желание разнообразить варианты ношения пиджака было давно. Полно всяких видео и фото. Но именно тут вышло так, как мне понравилось. Можно и на свидание так идти», — поделилась впечатлениями Анастасия.

Ирина Шейк

«Я решила поэкспериментировать с длиной шорт. Увы, ногами, как у Ирины Шейк, похвастать не могу, да и длина мини не во всех местах и ситуациях будет уместна. Маленькую сумочку тоже заменила на более объемную, так как помимо телефона ношу еще кучу всякого барахла. По-моему, получилось довольно неплохо. И в пир, и в мир, как говорится», — рассказала Иванна.

Принцесса Диана

«Я подбирала свой наряд, вдохновившись принцессой Дианой. Увидела платье с роскошным декольте на спине и влюбилась в него. Вспомнила вечерний выход Дианы в бордовом бархатном платье с жемчугом на спине и свой жемчужный серебристо-серый сотуар, лежащий шкатулке. Так образ сложился сначала в моей голове, а потом и в реальности», — прокомментировала эксперимент Вита.

Роузи Хантингтон-Уайтли

«Купила я этот черный пиджак и носила всегда только в одном сочетании: черные брюки и белая блуза. Мне искренне казалось, что он слишком официальный, чтобы пробовать его с джинсами и каким-то другим верхом. Образ Роузи подтолкнул попробовать добавить его в более повседневный образ. Получилось здорово. Только я не стала надевать босоножки, потому что в моем климате в таком наряде только осенью можно ходить», — говорит Дарья.

Риз Уизерспун

«Мне близок образ Риз Уизерспун: такой простой, лаконичный, универсальный. Правда, рубашку я решила выпустить, а брюки заменила на палаццо, спрятав под ними обувь на каблуке. И от себя добавила берет», — рассказала Елена.

Эмили Ратаковски

«К одежде оверсайз я подхожу с экспериментальным азартом. Именно поэтому, когда дома был найден папин пиджак, сшитый еще на ленинградской фабрике (думаю, мы с этим пиджаком ровесники), но сохранивший прекрасный вид, — я не стала включать его в свой гардероб сразу, а убрала в дальний шкаф, как то самое чеховское ружье, которое обязательно выстрелит в нужном эпизоде. „Вот оно!“ — подумала я, увидев фотографию Эмили Ратаковски в повседневном образе с жакетом оверсайз (овер-оверсайз, я бы сказала), словно снятым с мужского плеча. Несмотря на то что анималистичный рисунок в аксессуарах стилисты уже давно считают нейтральным, использовать подобное я остереглась, чтобы не разбалансировать образ, и так нагруженный объемным акцентным жакетом. Просто взяла ремень комфортного теплого цвета. Посаженный плотно по талии, он заложил непривычные для строгого силуэта складки, выделил клапаны карманов как декоративную деталь, создал интересную геометрию. И да, это удобно», — поделилась впечатлениями Наталья.

Милли Бобби Браун

«Моя юбка достаточно классическая. Обычно я ее сочетала с блузками. Такой стандартный дресс-код. Но глядя на фото, решила поэкспериментировать и надеть черный топ. Получилось ново, неожиданно для меня», — говорит Анастасия.

Белла Хадид

«Я вообще не любитель спортивного стиля, но всегда было интересно попробовать что-то необычное, трендовое. Образ Беллы Хадид стал идеальным подспорьем в эксперименте. Мини-юбка, толстовка и кроссовки — сочетание, в сторону которого я бы даже и не посмотрела в обычной жизни. Но мне понравилось, как на контрасте выглядит объемный верх с открытыми ногами», — говорит об эксперименте Дарья.

Алекса Чанг

«Мне понравилась идея Алексы Чанг вписать шорты из экокожи в гардероб для холодного времени года, дополнив их объемным теплым свитером и плотными колготками. Только колготки, в отличие от Алексы, я предпочла не черные, а с актуальным принтом „гусиная лапка“», — рассказала Вита.

Хейли Бибер

«Думаю, это отличный образ на лето. Единственное, в моем варианте не хватает каких-нибудь аксессуаров. Маленький яркий рюкзачок, повязка на голову и часы (браслеты) смотрелись бы выигрышно и добавили красок», — прокомментировала Иванна.

Роузи Хантингтон-Уайтли

«Объемный пиджак Роузи в сочетании с простой белой майкой натолкнул меня на мысль, что я давно не выгуливала свой пиджак в мелкую клетку. Свои наряды я обычно составляла с классическим верхом и без сумки через плечо. У меня в итоге получилось все не так эффектно. Но такое сочетание запомню, чтобы вносить разнообразие в образы», — поделилась впечатлениями Дарья.

Миранда Керр

«Я попробовала сочетать мое платье с джинсовкой, но образ показался мне громоздким. Решила заменить куртку на более легкую накидку. А еще было интересно воплотить этот образ в другом цвете, потому что черных вещей у меня практически нет», — рассказала Куинь.

Королева Максима

«Мне понравилась идея королевы Максимы сочетать этот солнечно-желтый костюм от популярного масс-маркет-бренда с черными вещами — получается контрастный и запоминающийся образ. Поэтому я дополнила его черным топом; правда, обувь решила выбрать золотистого цвета, а сумочку — с анималистическим принтом», — говорит Вита.

Бонус: Кэрри Брэдшоу

«Образ в тельняшке с огромным цветком, в котором Кэрри Брэдшоу, героиня Сары Джессики Паркер из сериала „Секс в большом городе“, блистала в Париже, — несомненно, один из самых запоминающихся в этом телефильме. Именно поэтому я не устояла и сшила похожую тельняшку в ателье. Сочетаю ее с самыми разными вещами. К примеру, с белыми брюками и косухой, как в данном комплекте», — поделилась Вита.