13 самых прекрасных королевских свадебных образов от прошлого века до наших дней

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Свадебное платье — самый важный наряд в жизни каждой женщины. А что уж говорить о будущих принцессах, королевах или герцогинях, на которых обращены тысячи взоров по всему миру. Вдохновленные свадьбой принца Гарри и Меган Маркл, мы решили вспомнить лучшие свадебные образы венценосных особ от прошлого века до наших дней.

AdMe.ru желает счастья и долгих лет совместной жизни в любви и согласии молодым и вспоминает легендарные королевские свадебные платья XX и XXI веков.

Принцесса Елизавета (королева Елизавета II), 1947

Платье Елизаветы было расшито цветами из серебряных нитей, декорировано жемчугом и имело 4-метровый шлейф, только все это ерунда. Главное, что оно оказалось счастливым. 20 ноября 2017 года Елизавета II и принц Филипп отметили платиновую свадьбу (70 лет с момента заключения брака). Этот королевский брак является самым долгим в мировой истории.

Грейс, княгиня Монако, 1956

Американская актриса Грейс Келли надела платье от художника по костюмам киностудии «Метро-Голдвин-Майер» Хелен Роуз, когда выходила замуж за князя Монако Ренье III. После свадьбы Грейс стала княгиней Монако, а платье до сих пор служит источником вдохновения для многих невест.

Диана, принцесса Уэльская, 1981

Подвенечное платье принцессы Дианы навсегда вошло в историю как одно из самых знаменитых свадебных платьев в мире. Платье создали малоизвестные дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль. Все платье было покрыто кружевами, и на него нашито 10 000 жемчужин, а впечатляющим акцентом в образе был шлейф длиной почти 8 метров.

Принцесса Рания (ныне королева Иордании), 1993

В 1993 году принц Абдалла, ныне король Иордании Абдалла II, женился на простой девушке Рание. Сегодня Рания считается одной из самых красивых и стильных королев современности. А для свадьбы девушка выбрала платье, которое имело силуэт не традиционного для Иордании, а скорее европейского свадебного наряда, но с типичной для своей страны богатой отделкой золотом.

Королева Испании Летисия, 1998

Журналистка Летисия Ортис для свадьбы с принцем Астурийским Фелипе (ныне король Испании Филипп VI) выбрала белоснежное шелковое платье с 4-метровым шлейфом. Манжеты, подол и воротник были вручную расшиты колосьями пшеницы и геральдическими лилиями, которые являются деталями герба ее супруга. Наряд дополняли длинная фата и фамильная тиара, которую Летисии подарила мать жениха.

Сара, кронпринцесса Брунея, 2004

Сара Саллех вышла замуж за принца Аль-Мухтади Билла Болкиаха в 2004 году. Невесте на тот момент было 17 лет, а жениху 30. На свадьбу она надела голубое платье с традиционным узором и золотой вышивкой.

Камилла, герцогиня Корнуольская, 2005

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз 35 лет шли к тому, чтобы официально связать свои судьбы. К алтарю Камилла пошла в оливково-голубом платье, декорированном золотой нитью. Голову невесты венчала изящная шляпка из перьев.

Кронпринцесса Швеции Виктория, 2010

На принцессе Виктории в день свадьбы было элегантное платье без лишних деталей, голову украшала массивная тиара с жемчугом — одна из главных реликвий шведской королевской семьи. Довершал образ великолепный каскадный свадебный букет.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская, 2011

Кэтрин в своем выборе подвенечного наряда соблюла многовековые традиции британской королевской семьи — длинный шлейф, фата, классический силуэт платья. Наряд невесты украшали кружевные аппликации, выполненные в виде цветочных символов Великобритании — английской розы, шотландского чертополоха, уэльского нарцисса и ирландского трилистника.

Королева Бутана Джецун Пема Вангчук, 2011

Джецун — супруга Джигме Кхесар Намгьял Вангчука, 5-го короля Бутана. Их свадьба состоялась 13 октября 2011 года и прошла в соответствии со сложным буддийским церемониалом. Супружескую чету называют гималайскими Кейт и Уильямом.

Шарлен, княгиня Монако, 2011

Княгиня Шарлен выбрала платье цвета слоновой кости от Джорджио Армани, расшитое цветами. На создание роскошного свадебного наряда с открытыми плечами и 5-метровым шлейфом понадобилось 80 метров шелковой органзы, 50 метров атласа, 40 000 кристаллов Сваровски и 20 000 перламутровых капель. Эскиз букета невесты также был выполнен Армани и реализован флористами из белых орхидей и фрезий.

Клэр, принцесса Люксембургская, 2013

21 сентября 2013 года принц Феликс Люксембургский женился на простой девушке Клэр Ладемахер. На новобрачной было платье Elie Saab из белого кружева на телесной подкладке, наряд дополняла длинная фата.

Меган, герцогиня Сассекская, 2018

Утром 19 мая 2018 года, в день свадьбы, британскому принцу Гарри и его избраннице — американской актрисе Меган Маркл, были присвоены титулы герцога Сассекского и герцогини Сассекской. Невеста остановила свой выбор на изысканном белом платье с открытыми плечами, рукавами три четверти и длинным шлейфом. Образ Меган дополняла 5-метровая фата, украшенная вышитыми вручную цветами. Автор платья — британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер, креативный директор французского модного дома Givenchy.

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