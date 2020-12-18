Какие рекламные фишки применяет Coca-Cola, чтобы вы хотели купить ее продукцию

Coca-Cola больше века остается лидером в своей отрасли как в области продаж, так и в области маркетинга. Считается, что 94 % населения знают, как выглядит логотип компании. Предполагается даже, что само слово «кока-кола» является вторым по распространенности словом на всей планете. Уступает оно лишь слову «окей».

AdMe.ru попытался выяснить, в чем заключается секрет такой поразительно стабильной популярности.

Coca-Cola апеллирует к вашим простейшим инстинктам

Несмотря на глобальную популярность, бренд Coca-Cola остался верен тому принципу, который был сформулирован еще основателями компании. Это простота. Единственное, что обещает покупателям газировка, — удовольствие. Такие простые слоганы, как «Наслаждайся!» или «Откройся счастью!», всегда актуальны. К тому же их очень легко перевести на любой язык мира. Секрет успеха Coca-Cola заключается в том, что компания не продает продукт — она продает концентрированное счастье. Акцента на состав напитка или какие-то другие его свойства нет. Все, на что упирает производитель, — это навязывание покупателям определенного образа жизни: быть счастливым, дружелюбным, активным. Это понимают все, и всем это близко. Например, на китайский язык название бренда и вовсе переводится как «вкусное счастье».

Для каждой культуры создают особенную колу

В каждом государстве имеется собственная кола, которая отличается от остальных дизайном бутылок и банок, а порой и названием. Это позволяет производителю более тесно взаимодействовать с покупателями, которые живут в иной культурной среде. Такой подход обеспечивает компании практически неизбежный успех в любой стране. Например, в Японии продают прозрачную колу, а в Китае — колу с кофе. В мире есть всего 2 государства, где нельзя достать колу легальным путем, — это Куба и Северная Корея.

Шрифт и цвет вызывают у нас ностальгию и разжигают аппетит

Шрифт играет не последнюю роль в восприятии товара. Coca-Cola используют рукописный шрифт семейства Spencerian. Он напоминает почерк ребенка, который учится в школе, а потому кажется невинным и дружелюбным. Это вызывает симпатию на подсознательном уровне. Обычно Spencerian используют на поздравительных открытках и свадебных приглашениях. В целом же в середине XIX века этот шрифт был чрезвычайно популярным на Западе: вначале его использовали в деловой переписке, а после так стали писать школьники. Поэтому у многих людей Coca-Cola вызывает непонятные ностальгические чувства.

Неспроста выбран и красный цвет. Он ассоциируется у людей со страстью и энергией, а также пробуждает аппетит. Считается, что продукты, в оформлении которых использованы оттенки красного, могут даже спровоцировать нас на импульсивные покупки. Все эти вещи в подсознании людей неразрывно связаны с колой. К примеру, во время вкусовых тестов происходят любопытные вещи. Когда испытуемые пьют пепси и кока-колу (не зная о том, в каком стакане какой напиток), то предпочтения отдаются пепси. Но если тестируемым сообщить, какие напитки они пьют, большинство из них говорят, что кола вкуснее. При этом ученые сканировали мозг у этих людей и выяснили, что знание о том, что они пьют именно колу, активирует тот участок в мозге, который связан с чувством собственного достоинства. Иначе говоря, крутой имидж продукта превалирует над реальными вкусовыми качествами.

О форме бутылки ходят легенды

Контурная бутылка существует с 1916 года, и история ее появления связана с двумя легендами. Согласно официальной версии, компания объявила в том году конкурс по разработке дизайна новой бутылки и обещала победителю $ 500. От участников требовалось сделать такой дизайн, чтобы покупатели могли в полнейшей темноте отличить на ощупь колу от любого другого напитка, а также опознать газировку по осколкам. Одна из стекольных компаний отправила сотрудников в библиотеку для изучения возможных форм, а там они наткнулись на стручок какао, который в итоге был использован в качестве референса. По одной из альтернативных теорий, форма бутылки была списана с викторианских юбок с обручами.

Как бы там ни было, финальная форма бутылки оказалась настолько удачной, что мгновенно покорила весь мир. Например, в начале XX века ее называли юбкой-хоббл — это был очень популярный предмет одежды, по силуэту напоминающий современную юбку-карандаш. В то время юбка ниже колен была настолько узкой, что женщина едва могла ходить.

Позже колу начали называть «Мэй Уэст» в честь известной актрисы. Виной всему — ее талия, которая в сочетании с широкими бедрами и объемной грудью по силуэту напоминает бутылку. В середине XX века Сальвадор Дали включил бутылку колы в свою картину «Поэзия Америки». Позже ее популяризовали Энди Уорхол и еще несколько художников. В честь колы даже сваяли скульптуру, и сделал это Роберт Раушенберг — человек, стоявший у истоков модульного искусства. Все это закрепило за газировкой статус символа массовой культуры того времени.

Благодаря грамотной рекламе кола ассоциируется с праздниками

Помимо счастья, кола прочно ассоциируется у людей с Рождеством и Новым годом. Причина тому — грамотная реклама. Самый знаменитый ролик — это, конечно, новогодние грузовики. Первая реклама с ними была создана в 30-х годах прошлого века, а в ее создании участвовала компания, которая делала спецэффекты для таких франшиз, как «Индиана Джонс» и «Звездные войны». Кола не только рождает предпраздничные ассоциации — компания еще и популяризовала образ Санты. Красный костюм, румяные щеки, крупное телосложение и прочее — это все заслуга Coca-Сola. Ранее Санта изображался совершенно по-разному: это мог быть высокий и очень худой человек или страшненький эльф. Даже костюм был другим: то на него надевали мантию, похожую на одежду епископа, то шкуру охотника.

Любопытно, что за основу образа Санты был взят настоящий человек — продавец на пенсии. А когда его не стало, художник рисовал Санту с самого себя, просто поглядывая в зеркало. Зрителям же образ так приглянулся, что при малейших отклонениях от него они сразу же писали письма в компанию. Например, однажды Санту нарисовали без обручального кольца — сразу же посыпались письма с вопросами, что случилось с миссис Клаус.