Как выглядят дизайнеры люксовой одежды, по которой сходят с ума все модники мира

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Принято считать, что главной мечтой всех дизайнеров является основание собственного бренда. Но в любом правиле есть исключения. И наши герои — яркое тому подтверждение. Они на протяжении многих лет скромно занимают посты креативных директоров модных домов и не заботятся о создании своих именных марок.

Мы в AdMe.ru выяснили, кто стоит во главе известных брендов одежды, и откопали фотографии креативных дизайнеров. Они решают, что будет модно в следующем сезоне, но сами остаются в тени знаменитых лейблов.

Энтони Ваккарелло — Saint Laurent

Когда-то Энтони хотел стать юристом и даже поступил в соответствующую школу, но ему понадобился всего год, чтобы передумать и связать свою жизнь с модой. Пройдя стажировку у Карла Лагерфельда и проработав некоторое время на посту креативного директора бренда Versus Versace, Энтони в 34 года стал главным дизайнером модного дома Saint Laurent.

Мария Грация Кьюри — Dior

Мария заняла пост креативного директора модного дома Dior в 2016 году, заменив Рафа Симонса. Это стало первым за всю историю случаем назначения женщины на эту должность: до нее бренд возглавляли только мужчины.

Джон Гальяно — Maison Margiela

Гальяно возглавил Maison Margiela в 2014 году, до этого он 16 лет был креативным директором Dior. За это время он успел создать множество вещей, ставших культовыми. Чего стоит только сумка в виде седла, которая до сих пор является мечтой многих модниц.

Виржини Виар — Chanel

Виржини начала свою карьеру в индустрии моды в качестве ассистента дизайнера по костюмам. В 1987 году она попала в Chanel, где специализировалась на вышивке. А 2019 году, после смерти Лагерфельда, стала новым креативным директором модного дома.

Вирджил Абло — Off-White, Louis Vuitton (мужская линия)

Вирджил пришел в мир моды довольно поздно — в 29 лет. Через несколько лет он основал свой собственный бренд Off-White. А в 2018 году был назначен креативным директором мужской линии Louis Vuitton. В том же году журнал Time включил его в список 100 самых влиятельных людей в мире.

Демна Гвасалия — Balenciaga

Поработав в разных домах мод, в 2014 году Гвасалия вместе с братом основал скандально известный бренд vêtements. А спустя год его назначили креативным директором Balenciaga, где он воплотил в жизнь самые безумные идеи: от уродливых кроссовок до сумки а-ля IKEA за $ 2,5 тыс.

Алессандро Микеле — Gucci

До того как стать креативным директором Gucci, Микеле даже некоторое время работал дизайнером в компании, специализирующейся на производстве фарфоровой посуды. За 5 лет работы в Gucci он повысил продажи в несколько раз и возвел бренд в ранг самых популярных и желанных марок одежды.

Оливье Рустен — Balmain

Карьера Оливье в индустрии моды началась со стажировки у Роберто Кавалли. Парню было 18 лет. Вскоре талантливого юношу назначили креативным директором женской линии бренда, а в возрасте 25 лет он стал главным дизайнером другого модного дома — Balmain. Сегодня ни одно светское мероприятие не проходит без фирменных платьев дизайнера Рустена: их обожают Ким Кардашьян, Рианна и Дженнифер Лопес.

Сильвия Вентурини Фенди — Fendi

Внучка основателей бренда, супругов Фенди, Сильвия присоединилась к семейному бизнесу в 1994 году в возрасте 33 лет. До прошлого года Вентурини занималась разработкой аксессуаров и мужской линии бренда. А после смерти креативного директора бренда Карла Лагерфельда ей пришлось возглавить модный дом. Кстати, именно Сильвия в 1997 году создала самый культовый продукт компании — сумку Baguette.

Сара Бёртон — Alexander McQueen

Достаточно долго Бёртон была личным помощником Александра Маккуина, а в 2010 году, после трагической смерти дизайнера, она заменила его на посту креативного директора. Спустя год Сара создала платье для «свадьбы века» — подвенечный наряд Кейт Миддлтон.