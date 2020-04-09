Как дизайнеры видоизменили наряды с подиума для Кейт Миддлтон и не прогадали

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Дабы одежда соответствовала королевскому протоколу, многим брендам приходится значительно переделывать наряды и подстраиваться под строгие требования, которые предъявляются ко внешнему виду венценосных особ. Дизайнеры понимают, что лучше изменить платье из своей коллекции специально для Кейт Миддлтон, чтобы получить успех и признание.

AdMe.ru решил вспомнить, кто из дизайнеров поменял свои творения ради создания идеального образа герцогини Кембриджской. В конце статьи бонус: вы увидите образ Меган Маркл, созданный специально для нее из двух разных подиумных нарядов.

1. Платье Alexander McQueen

Футуристичный дизайн платья британского бренда Alexander McQueen практически полностью изменили для герцогини. Подиумный наряд превратился в изящное и скромное персиковое платье. От первоначального варианта остались асимметричные оборки и покрой рукава. А облегающая юбка была заменена на более привычный для стиля Кейт А-силуэт. Герцогиня выбрала этот образ для крестин принца Джорджа.

2. Платье Temperley London

Еще один британский бренд показал, что готов видоизменять в своих образах все, что не устраивает герцогиню. В модифицированном наряде Кейт появилась на чаепитии в Куала-Лумпуре. Цвет платья изменился с черного на небесно-голубой, а рукава укоротили до длины ¾.

3. Платье Amanda Wakeley

У наряда из коллекции британского дизайнера были изменены контрастные бело-черные цвета на более нежные серо-голубые. Кроме того, линию талии переместили под грудь.

4. Платье Anita Dongre

Посещая другие страны с визитом, Кейт старается поддержать местных дизайнеров, выбирая наряды их производства. Во время тура по Индии герцогиня надела платье, которое в процессе переделки лишилось накидки, было укорочено и приобрело пояс, подчеркивающий талию.

5. Платье Erdem

Небольшим изменениям подверглось платье канадского бренда из весенне-летней коллекции, которое герцогиня носила во время своего визита в Юго-Восточную Азию. Дизайнеру пришлось добавить рукава-крылышки, чтобы соблюсти протокол и защитить Кейт от палящего солнца. Также полупрозрачный лиф заменили на плотный.

6. Комплект Emilia Wickstead

От наряда одного из своих любимых новозеландских дизайнеров герцогиня взяла только юбку, в которой появилась на праздновании Рождества в Лондоне в 2018 году. Стилист Кейт заменила броский верх на черный пуловер, а от пиджака и вовсе отказалась.

7. Платье Alessandra Rich

В угоду королевскому протоколу дизайн зеленого наряда итальянского дизайнера, который Кейт носила во время визита в Ирландию в 2020 году, поменяли на чуть более консервативный. В оригинале присутствовал пояс и вырез на юбке.

8. Платье Jenny Packham

У наряда от британского дизайнера, которое Миддлтон надела в 2012 году, поменяли цвет на более яркий и закрыли декольте.

9. Образ Emilia Wickstead

В 2013 году на приеме у королевы в Букингемском дворце Кейт появилась в пальто от новозеландского дизайнера. Связанная жесткими требованиями протокола герцогиня выбрала совсем другую, нежели на подиуме, подачу образа. Она отказалась от бриджей и контрастной водолазки, но при этом добавила легкую кремовую шляпку.

Бонус: наряд Меган Маркл был сделан специально для нее из двух разных образов

Герцогиня Сассекская также показала свою любовь к бренду Emilia Wickstead, появившись в 2020 году в платье, сделанном специально для нее из двух костюмов осенне-зимней коллекции.